วิโรจน์ แจงบทบาท ปชน. หลังอนุทินนั่งนายกฯ ยันเอาจริงตรวจสอบคดีเขากระโดง-ฮั้ว สว.
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร แจงบทบาทของพรรคประชาชน หลัง อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งนายกรัฐมนตรีก่อนยุบสภา ยันเอาจริงตรวจสอบคดีเขากระโดง ฮั้ว ส.ว.
เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี น.ส.วรรณิดา นพสิทธิ์ รองประธานกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร และ ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคประชาชน ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเรื่องการส่งเสริมความรู้ด้านพลังงาน ในยุคเปลี่ยนผ่านมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นายอัครพงษ์ รัฐปัตย์ วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี ดร.เอกชัย เรืองรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และนายกฤษฎา นุพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท กรีนเวิลด์ยูซีโอ จำกัด โดยมีประชาชน และเยาวชนเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 300 คน นอกจากนี้ยังมี นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร รองหัวหน้าพรรคประชาชน ร่วมสังเกตการณ์
หลังจากนั้น นายวิโรจน์เปิดเผยเกี่ยวกับบทบาทของพรรคประชาชน หลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และอีก 4 เดือนเข้าสู่การยุบสภา ว่า บทบาทของพรรคประชาชนจะต้องกำกับดูแลรัฐบาลที่มีนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี ตามข้อตกลง MOA ที่ได้ลงนามกับพรรคประชาชน โดยเฉพาะการทำประชามติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ และในช่วงเวลา 4 เดือนยังต้องประคับประคองสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศ เกี่ยวกับการบริโภคภายในประเทศที่ค่อนข้างจะจำกัด รวมทั้งราคาพืชผลทางการเกษตร อาทิ ลำไย ข้าว และข้าวโพด โดยจะใช้กลไกกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบ
“รวมทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์คดีเขากระโดง ฮั้ว ส.ว. ซึ่งทั้ง 2 เรื่องอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้ว จะต้องสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดว่ามีความพยายาม หรือร่องรอยใดๆ ที่จะเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่ หากพบว่ามีร่องรอยที่จะเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม จะใช้กลไกของสภาในการติดตามตรวจสอบต่อไป” นายวิโรจน์กล่าว และว่า ส่วนการที่หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมไม่ร่วมรัฐบาล คิดว่ารัฐบาลที่มีความชอบธรรมจะต้องมาจากประชาชน แต่ขณะนี้รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ มีการถกเถียงในเรื่องอำนาจของรัฐบาล และมีความคลอนแคลนแบบนี้ คนที่เคารพในประชาธิปไตย คิดว่าควรจะคืนอำนาจให้กับประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศ เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับการเสนอนโยบายกับ กกต. และเสนอนโยบายกับประชาชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ ซึ่งรัฐบาลจะมีความชอบธรรมในการแก้ไขปัญหาทุกเรื่อง
“รวมทั้งปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชน ปัญหาสังคม คิดว่าการเลือกตั้งคืนอำนาจให้กับประชาชน ซึ่งรัฐบาลแบบนี้จะมีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหามากกว่า หากพรรคประชาชนไปร่วมรัฐบาลตอนนี้ ไม่สามารถไปทำอะไรได้ เพราะงบประมาณปี’69 ก็ผ่านไปแล้ว ส่วนจะรองบประมาณปี’70 ก็ไปไม่ถึง การแต่งตั้งข้าราชการดำเนินการไปเรียบร้อยหมดแล้ว ซึ่งพรรคประชาชนไม่สามารถดำเนินการอะไรได้แล้ว ทั้งเรื่องบุคลากร งบประมาณ ดังนั้นพรรคประชาชนควรมาเป็นฝ่ายค้าน เพื่อกำกับดูแลอย่างเข้มข้นจะดีกว่า และมองไกลไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งจะเป็นความชอบธรรมและมีผลดีกับประเทศมากกว่า” นายวิโรจน์กล่าว
ส่วนความคาดหวังของ ส.ส.ในพื้นที่ จ.ชลบุรี ในการเลือกตั้งสมัยหน้า นายวิโรจน์กล่าวว่า พื้นที่ จ.ชลบุรี ยังมีโอกาสของพรรคประชาชนอีกมาก และประชาชนมีความต้องการที่จะให้แก้ไขอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอากาศบริสุทธิ์ การจัดการปัญหาขยะ มลพิษที่ปล่อยออกมาอย่างมากมาย กากขยะพิษที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม จะทำอย่างไรให้มีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทำให้ชาวชลบุรีมีความมั่นใจในคุณภาพชีวิต จากความเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้าการขาย การพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ จ.ชลบุรี ซึ่งทางพรรคประชาชนพยายามที่จะขับเคลื่อนนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของ จ.ชลบุรี รวมทั้งดูแล จ.ชลบุรี ให้เป็นเมืองที่ปลอดภัย อากาศสะอาด จัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ