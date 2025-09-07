อนุทิน เปิดตัว วรภัค อดีตปธ.ที่ปรึกษาพิชัย นั่งรมช.คลัง อุบตอบใครนั่ง ก.กลาโหม-ก.ยุติธรรม

อนุทิน เปิดตัว วรภัค ธันยาวงษ์ อดีตปธ.ที่ปรึกษา พิชัย ชุณหวชิร นั่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคลัง เผย โผครม.เสร็จแล้วกว่า 99.9725% อุบตอบใครนั่ง ก.กลาโหม-ก.ยุติธรรม ย้ำตั้งด้วยตัวเอง ตรวจสอบละเอียด ลั่น ไม่เกรงใจใครเพราะเกรงใจแค่ประชาชน
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 7 ก.ย. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินลงมาที่ร้านกาแฟของภรรยา โดยได้สั่งชาดำเย็นหวานน้อย และเบอร์เกอร์เดนิช ก่อนที่นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จะเดินทางเข้ามา ทันทีที่พบกันนายอนุทินได้พานายวรภัค ไปนั่งพูดคุยกัน ก่อนจะแจ้งกับสื่อมวลชนว่า นายวรภัค จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมกับแนะนำคุณสมบัติ
โดยระบุว่าเป็น ประธานที่ปรึกษา นายพิชัย ชุณหวชิร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ซึ่งมีหลายเรื่องที่ต้องสานต่อ จึงเรียนเชิญมาช่วยงาน
เมื่อถามว่า ไม่ได้เกี่ยงว่าจะเป็นคนของรัฐบาลที่แล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้เกี่ยง แต่ดีใจมากที่ได้มาร่วมงาน เพราะตั้งใจจะเชิญท่านมาอยู่แล้ว และพอทราบว่าเคยร่วมงานกับท่านรัฐมนตรีพิชัย ก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะการทำงานจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างจะได้ต่อเนื่อง และตัวท่านเองก็รู้จักกลไกกระทรวงการคลัง และเป็นหนึ่งในทีมเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกา รวมถึงเคยพูดคุยกับอธิบดีมาหลายกรม และที่สำคัญตนกับนายวรภัค รู้จักกันมา 30 ปีแล้ว รวมถึงภรรยาของท่านด้วย
ด้าน นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ตนเองรู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติที่นายกรัฐมนตรี ชวนตนมาร่วมงาน ซึ่งในชีวิตนี้เป็นครั้งแรกที่เดินเข้าพรรคการเมือง ที่ผ่านมาไม่เคยเดินเข้าพรรคการเมืองไหนเลย ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ได้มาช่วยนายพิชัย ชุณหวชิร ในฐานะประธานที่ปรึกษา ตนเองรู้จักกับนายพิชัย เป็นการส่วนตัวมาเกือบ 30 ปี ท่านก็เป็นคนดี คนเก่ง ตั้งใจทำงาน และตนเองมีประสบการณ์ทำงานก็อยู่ในตลาดทุนมา 30 ปี ก็มาช่วยงานนายพิชัย 1 ปี
ซึ่งก็เป็นเหมือนครูใหญ่ พี่เลี้ยง และโชคดีที่กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรเก่งๆเยอะ และความท้าทายอาจจะมีหลากหลายในแง่ของการเงิน การคลัง ทั้งด้านหนี้สาธารณะ หนี้ครัวเรือน รายรับของประเทศ และรายจ่าย ซึ่งเป็นปัญหาท้าทายหลายอย่าง แต่หากสังเกตที่นายกฯเลือกคนที่มาช่วยงานครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าเลือกแต่บุคลากรที่มีเป้าหมายตรงกัน คือเข้ามาช่วยจริงๆ แก้ปัญหาจริงๆ และตนไม่ได้เป็นนักการเมือง จริงๅมาทางสายตลาดเงินตลาดทุน แต่เห็นนายกฯ มีความตั้งใจ และโดยส่วนตัวรู้จักกันมานานแล้ว และศรัทธาท่านมานานอยู่แล้ว ก็เลยเต็มใจที่จะมาช่วยงาน หวังว่าจะทำให้งานสานต่อได้โดยไม่สะดุด
ส่วนความท้าทายในการทำงานในระยะเวลาแค่ 4 เดือนมีมากแค่ไหนนั้น นายวรภัค กล่าวว่า ตนว่าทางว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็เป็นลูกหม้อของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นคนที่ผ่านงานมาหลายกรม รู้ความเป็นมาเป็นไปของ
ขณะที่บรรยากาศระหว่างการพูดคุย นายอนุทินได้เป็นกันเอง เพราะช่วงที่สัมภาษณ์นายวรภัค นายอนุทิน ได้หยิบไมค์ของสื่อมวลชนไปให้ เนื่องจากกลัวเสียงไม่ชัด แต่เมื่อถือไปสักพัก ก็ได้บอกสื่อมวลชนว่า พอแล้ว และกล่าวติดตลกว่า หนัก
จากนั้น นายอนุทินได้เข็นรถวีลแชร์บิดา มาส่งที่รถ และนางทัศนีย์ มารดา ขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับ โดยนายเศรณี ได้หอมแก้มคุณปู่ด้วย ก่อนที่นายอนุทิน จะขอตัวไปประชุมต่อ
นายอนุทิน ยังให้สัมภาษณ์ถึงโผคณะรัฐมนตรีในขณะนี้ ว่า ตอนนี้ 99.9725 เปอร์เซนต์ ตอนนี้เริ่มลงตัวแล้วเหลือแค่ปรับเปลี่ยนและเขย่าอีกเล็กน้อยเพื่อให้ลงล็อคอย่างสมบูรณ์ แต่ไม่ขอลงรายละเอียดโดยเฉพาะรายกระทรวงอย่างเช่นกระทรวงยุติธรรม เพราะคณะรัฐมนตรีต้องนำรายชื่อทั้งหมดทูลเกล้าฯ ตราบใดที่ยังไม่มีการโปรดเกล้าฯลงมา ยังไม่สามารถพูดหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้
เมื่อถามว่าจะมีรายชื่อรัฐมนตรีคนนอกเพิ่มเติม เซอร์ไพรส์อีกหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มี มีแต่เชิญผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ และความทุ่มเทเสียสละเข้ามาทำงาน
ส่วนคุณสมบัติของรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมในการทำงานใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวย้ำว่าต้องพร้อม ทุกคนมีความทุ่มเทและเสียสละ และบางคนต้องทิ้งอาชีพราชการเข้ามาทำงานในส่วนนี้ เช่น นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ยังมีอายุราชการอีก 6ปี ต้องตัดสินใจสละเข้ามาช่วยทำงาน ทุกอย่างเป็นไปตามกฏหมาย และระเบียบข้อบังคับทุกอย่างโดยเฉพาะในส่วนของคุณสมบัติ ซึ่งมีการตรวจอย่างละเอียด ก่อนจะตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายอยู่แล้ว
เมื่อถามถึงบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายอนุทินกล่าวว่า บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง
เมื่อถามย้ำว่าต้องจับตาเป็นพิเศษหรือไม่ เพราะต้องกำกับกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ที่ทำเรื่องสว. ต้องจับตาเป็นพิเศษหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่ต้องจับตา ทุกคนก็ทำงานตามหน้าที่ โดยนึกถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักจะไม่มีปัญหา ส่วนจะเป็นใครนั้น ถ้าเรียบร้อยแล้วจะเชิญลงมากินข้าวและแนะนำต่อสื่อมวลชน ไม่มีการปิดบังคนไหนชัดเจนก็แนะนำเพื่อให้ประชาชนรับทราด้วย
เมื่อถามว่าโผครม. จะเสร็จสิ้นและนำขึ้นทูลเกล้าฯได้เมื่อไหร่ นายอนุทินกล่าวว่า ต้องเร็วที่สุด แต่เนื่องจากการตรวจสอบประวัติ มีขั้นตอนมาก เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราได้เสนอบุคคลที่มีสมบัติ ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ และบุคคลนั้นต้องรับรองตนเองด้วย อีกทั้งข้อมูลบุคคลบางคนที่มีการนำเสนอผ่านข่าวสารก็ต้องนำมาตรวจสอบด้วย
ส่วนวางกรอบระยะเวลาไว้เท่าไหร่นั้น นายอนุทินกล่าวว่า ต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ5-6 หน่วยงาน แต่มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆจะเร่งตรวจสอบและส่งรายชื่อกลับมาโดยเร็ว
เมื่อถามถึงความกังวลว่าบุคคลที่แต่งตั้งครั้งที่แล้วไม่ได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากติดเรื่องของคุณสมบัติ นายอนุทินกล่าวว่า ต้องพิจารณาคือต้องขัดต่อรัฐธรรมนูญ ต้องยึดกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นที่ตั้ง
เมื่อถามว่าตอนนี้เหมือนในส่วนของเศรษฐกิจค่อนข้างจะแน่นปึกแล้ว ในส่วนของความมั่นคงเป็นอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า “แหน่ะ กลับมาที่เดิมอีกแล้ว” เรามีว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย จึงต้องยอมว่าตั้งแต่มีการตอบมามีการตอบรับมาร่วมคณะรัฐมนตรี ตน ได้รับกระแสความมั่นใจจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงงานการแก้ไขปัญหาแนวชายแดน เพราะ เป็นบุคคลที่มีความสามารถมาก ส่วนแห่งความมั่นคงนั้นขอให้รออีกนิด
เมื่อถามว่ามีบุคคลที่จะมาชิงเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนจะเป็นคนตั้งในฐานะที่เป็นนายกฯ หากจะแต่งตั้งใครเพราะเกรงใจ ก็ต้องเกรงใจประชาชน เพราะรู้ว่าทำเพื่อใคร ต้องเป็นคนที่ดีที่สุดแน่นอน
เมื่อถามว่ามีหลักคิดในการทำหน้าที่อย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า ทำตามกรอบกฎหมาย อย่างที่สื่อ เคยเห็นว่าตนเป็นคนคิดดีทำดี ไม่เคยโกรธแค้นใคร และไม่ต้องให้อภัยใคร เพราะไม่เคยโกรธใคร อาจจะมีโมโหบ้าง แต่ในช่วงข้ามคืนก็หายไป ยกมือไหว้การยิ้มให้กันก็หาย ยามว่าคิดมาตลอดปีหน้าก็ 60 ปีแล้ว ก็จะคิดเช่นนี้ทำให้ให้เห็นได้ว่าผมได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายหลายคนที่ไปเชื้อเชิญมา