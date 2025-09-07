จีนยินดี อนุทิน นายกฯไทย คนที่ 32 พร้อมผลักดันสร้างประชาคมให้ก้าวหน้ายิ่งใหญ่

จีนยินดี อนุทิน นายกฯไทย คนที่ 32 พร้อมผลักดันสร้างประชาคมให้มีความก้าวหน้ายิ่งใหญ่
เมื่อวันที่ 7 กันยายน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ระบุทางเฟซบุ๊ก Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย แสดงความยินดีกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 32
ระบุว่า จีนขอแสดงความยินดีกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของไทย
จีนและไทยเป็นมิตรและเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” ซึ่งมีมาช้านานและได้ทวีคุณค่าเมื่อกาลเวลาผ่านไป ปีนี้เป็นครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ จีนพร้อมที่จะร่วมกับไทยเพื่อสืบสานมิตรภาพดั้งเดิม เสริมสร้างการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ ขยายความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันให้เกิดความก้าวหน้ายิ่งใหญ่ขึ้น และทำประโยชน์ต่อสันติภาพ เสถียรภาพ การพัฒนา และความรุ่งเรืองในภูมิภาค