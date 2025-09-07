เริ่มแล้ว ไทยยกคณะถกจีบีซี-กัมพูชา 7-10 ก.ย.ที่เกาะกง จับตา 4 ปมร้อน ‘บ้านหนองจาน-เก็บกู้ทุ่นระเบิด -ปราบแก๊งคอลฯ-กำหนดกรอบเวลาตอบสนองการประท้วง’
เมื่อวันที่ 7 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการชายแดน ทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC) ที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 ก.ย. โดยหลังประชุมเสร็จสิ้นในแต่ละวันคณะเลขาจีบีซีไทยจะกลับมาพักในโรงแรมฝั่งไทยเพื่อความปลอดภัย
สำหรับวันนี้เป็นการประชุมวันแรกของคณะเลขาจีบีซีไทยกับกัมพูชา ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติ 13 ข้อหยุดยิง ภายหลังได้มีการประชุมคณะกรรมการส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา(RBC) ใน 3 พื้นที่ กองทัพภาค 2 กองทัพภาคที่ 1 และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช. จต.) กองทัพเรือ
โดยสาระการประชุม คณะเลขาจีบีซีไทยและกัมพูชา จะใช้เวลา 3 วัน (7-9 ก.ย.) หารือให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมใน 4 ประเด็นหลัก ที่ได้พูดคุยในการประชุมอาร์บีซี แต่กัมพูชาขอให้ยกมาหารือในเวทีนี้ เช่น
ความร่วมมือการเก็บกู้ทุ่นในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เขตแดนชัดเจน หรือพื้นที่อ้างสิทธิ์ เพื่อความปลอดภัยของทหาร ทั้งสองฝ่าย รวมถึง ประชาชน หลังที่ผ่านมา มีทหารไทยเหยียบกับระเบิด 6 ครั้ง เกิดก่อนหยุดยิง 3 ครั้ง และหลังหยุดยิง 3 ครั้ง
การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ แก๊งคอลเซนเตอร์ การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ซึ่งคลอบคลุมบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว พื้นที่กองทัพภาคที่ 1
และการกำหนดกรอบเวลาตอบสนองต่อการประท้วงเกี่ยวกับข้อพิพาทต่างๆที่มีการละเมิดเอ็มโอยู43 หรือข้อตกลงต่างๆ มีการรุกล้ำอธิปไตย เมื่อมีการประท้วงทางเอกสารแล้ว ให้อีกฝ่ายได้ตอบสนอง ต่อปัญหานั้นให้รวดเร็ว โดยขอให้กำหนดเป็นห้วงเวลา ตอบรับการแก้ปัญหาที่มีความขัดแย้งกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมจีบีซีครั้งนี้ จะนำรายงานของคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team: IOT) จาก ประเทศสมาชิกอาเซียนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ตามแนวชายแดนทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชามาประกอบข้อมูลการหารือด้วย
ส่วนวันที่ 10 ก.ย. พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รักษาการ รมว.กลาโหม จะเป็นประธานร่วมลงนามข้อตกลงการประชุมจีบีซีกับ พล.อ.เตียเซยฮา รองนายกฯและรมว.กลาโหมกัมพูชา