การเมือง

นายก อนุทิน เผย พรุ่งนี้ เตรียมทำเอกสาร ครม.ให้เรียบร้อย ’เศรษฐา’ ส่งแจกันดอกไม้ยินดี

เมื่อเวลา 16.40 น. วันที่ 7 ก.ย.68 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดเผยสั้นๆ ว่า วันพรุ่งนี้จะทำเอกสารเรื่องคณะรัฐมนตรีให้เรียบร้อย และอาจจะไม่ได้เดินทางเข้ามายังที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ก่อนจะเดินต่อไปยังร้านจาริสต้าร์ และบอกว่า “ยังไม่ได้กินข้าว ขอไปกินข้าวก่อน”

ต่อมา 16.45 น. นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ส่งแจกันดอกไม้มาแสดงความยินดีให้กับนายอนุทิน ในการเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ด้วย

