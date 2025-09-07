นายก อนุทิน เผย พรุ่งนี้ เตรียมทำเอกสาร ครม.ให้เรียบร้อย ’เศรษฐา’ ส่งแจกันดอกไม้ยินดี

’นายกฯ อนุทิน’ เผย พรุ่งนี้ เตรียมทำเอกสาร ครม. ให้เรียบร้อย ขณะ ’เศรษฐา’ ส่งแจกันดอกไม้แสดงความยินดี
เมื่อเวลา 16.40 น. วันที่ 7 ก.ย.68 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดเผยสั้นๆ ว่า วันพรุ่งนี้จะทำเอกสารเรื่องคณะรัฐมนตรีให้เรียบร้อย และอาจจะไม่ได้เดินทางเข้ามายังที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ก่อนจะเดินต่อไปยังร้านจาริสต้าร์ และบอกว่า “ยังไม่ได้กินข้าว ขอไปกินข้าวก่อน”
ต่อมา 16.45 น. นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ส่งแจกันดอกไม้มาแสดงความยินดีให้กับนายอนุทิน ในการเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ด้วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปชน.ห่วงปมแรงงานไทยเก็บเบอร์รี่ ขอ ‘อนุทิน’ อย่าดึงคนเอี่ยวค้ามนุษย์ นั่ง ครม.หนู 1
- หอการค้าไทย หวังครม.หนู 1 ยึดมั่นประโยชน์ประเทศ หนุนภารกิจด่วน 4 ด้าน เห็นด้วยฟื้นคนละครึ่ง
- พินิจ หนุนแข่งนวนิยายจีนระดับโลก ชี้ วรรณคดีคือวิถีมนุษยชาติ ปักหมุด ‘กรุงเทพฯ’ สถานีแรก
- บราซิลเฉือนญี่ปุ่น 3-2 เซต คว้าอันดับ 3 วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก