โผ ครม.หนู 1 รื้อใหม่หมด ‘ธรรมนัส’ ไม่นั่งกลาโหม ขอดูท่องเที่ยว สะพัด ‘บิ๊กตร.’ คุมยธ.

โผ ครม.อนุทิน 1 รื้อยกยวง หลัง ‘ธรรมนัส’ คุมท่องเที่ยว ทำภูมิใจไทยต้องเกลี่ยใหม่ ‘ไชยชนก’ ดีอี ‘ซาบีดา’ วัฒนธรรม รอเปิดคนนอก ‘กลาโหม-ยุติธรรม’ แว่วพลตำรวจโท อดีตรองผู้การภาค 3 ติดโผ
เมื่อวันที่ 7 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าโผ ครม.ล่าสุด พรรคภูมิใจไทย จะได้เก้าอี้รัฐมนตรีส่วนใหญ่ประมาณ 12 ที่นั่ง โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นั่งนายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี นั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค จะนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ขณะที่ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล จะได้นั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คือ นางศุภมาส อิศรภักดี และ นายภราดร ปริศนานันทกุล ส่วน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ จะนั่งกระทรวงคมนาคม นายนภินทร ศรีสรรพางค์ นั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
สำหรับ โควต้าคนนอก ที่ชัดเจนแล้วคือ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ที่จะเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมธนารักษ์ ที่จะเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จะได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังเป็นโควต้าคนนอก ซึ่งมีกระแสข่าวว่าเป็น ตำรวจ ระดับ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3
ในส่วนของ พรรคกล้าธรรม 7 เก้าอี้ ก็มีการขยับ โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่ก่อนหน้านี้มีชื่อว่าจะนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอัครา พรหมเผ่า เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขณะที่ นายไผ่ ลิกค์ และ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังมีชื่อของ นายองอาจ วงษ์ประยูร ส.ส.สระบุรี นั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วน พรรคพลังประชารัฐ ได้ 4 เก้าอี้ ซึ่งตอนนี้มีรายชื่อปรากฏคือ นายสันติ พร้อมพัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางตรีนุช เทียนทอง นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่วนอีก 2 รัฐมนตรีช่วยยังไม่เคาะทั้งชื่อและกระทรวง
สำหรับ กลุ่มนายสุชาติ ชมกลิ่น ชัดเจนแล้วว่าได้ 3 เก้าอี้ โดยเจ้าตัวได้นั่งรองนายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ คนสนิท นายสุชาติได้โควต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีชื่อของ นายธนกร วังบุญคงชนะ จะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในส่วน กลุ่มของนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ได้โควต้ารัฐมนตรีว่าการ 1 ตำแหน่ง ซึ่งนายศักดิ์ดาจะนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเอง ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ 1 ตำแหน่ง มีชื่อของ นายนริศ ขำนุรักษ์ แต่ยังไม่ระบุว่าจะได้ตำแหน่งไหน
ขณะที่ กลุ่มของนายนิพนธ์ บุญญามณี จะได้รับเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีชื่อของ น.ส.นิธิยา บุญญามณี ลูกสาวของนายนิพนธ์
อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีเดิมของพรรคภูมิใจไทยได้ตำแหน่งใน ครม.อนุทิน 1 ทั้งหมด ส่วนที่โผขยับในครั้งนี้เนื่องจาก ร.อ.ธรรมนัส ไม่ได้คุมกระทรวงกลาโหม ทำให้อยากได้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงต้องมีการขยับเก้าอี้ทั้งหมด