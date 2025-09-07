ปชน.ห่วงปมแรงงานไทยเก็บเบอร์รี่ ขอ ‘อนุทิน’ อย่าดึงคนเอี่ยวค้ามนุษย์ นั่ง ครม.หนู 1

พรรคประชาชน เรียกร้องนายกฯ ‘อนุทิน’ ทบทวนตั้งครม. ชุดใหม่ ห้ามคนเอี่ยวการค้ามนุษย์นั่งเก้าอี้รัฐมนตรี หลังแรงงานไทยถูกหลอกไปเก็บเบอร์รี่ที่ฟินแลนด์
เมื่อวันที่ 7 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก พรรคประชาชน มีข้อเรียกร้องถึงกรณีการจัดโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเชื่อมโยงกับกรณีแรงงานไทยเก็บเบอร์รี่ในประเทศฟินแลนด์ว่า คนมีคดีค้ามนุษย์ติดตัว ไม่ควรเป็นรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ศาลเขตลัปแลนด์ ประเทศฟินแลนด์ มีคำพิพากษาจำคุกอดีตผู้บริหารระดับสูงของหนึ่งในบริษัทผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเบอร์รี่รายใหญ่ของฟินแลนด์ และนายหน้าชาวไทย ฐานมีส่วนในขบวนการค้ามนุษย์
คดีนี้มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างมาก เพราะเหยื่อการค้ามนุษย์คือแรงงานคนไทยกว่า 60 ชีวิตที่ถูกหลอกให้ไปทำงานเก็บผลไม้ป่า โดยมีการโฆษณาว่าเป็นงานรายได้สูง ได้เงินเป็นแสนภายในเวลาไม่กี่เดือน แต่ความเป็นจริงแรงงานต้องทำงานอย่างหนัก ไม่มีค่าจ้างขั้นต่ำ หลายคนถูกยึดเอกสารสำคัญ เจ็บป่วยก็ยังถูกกักขังให้ทำงานต่อ ต้องหลับนอนในที่แออัดคับแคบท่ามกลางอากาศหนาวเย็น
ย้อนไปเมื่อ 25 มีนาคม 2568 สหัสวัต คุ้มคง ส.ส.ชลบุรี เขต 7 พรรคประชาชน ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนี้ โดยอ้างอิงสำนวนคดีจากฟินแลนด์และสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ที่ส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่ามีอดีตข้าราชการระดับสูงและอดีตรัฐมนตรีในกระทรวงแรงงานเกี่ยวข้อง โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้ามนุษย์จากการรับสินบนจากนายหน้าชาวไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งแรงงานไทยไปเป็นแรงงานทาสที่ฟินแลนด์และสวีเดน
จากสำนวนคำให้การคดีติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าว เราจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างนายหน้าชาวไทย กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในขณะนั้น ทั้งการเดินทางไปเยี่ยมบริษัทที่มีปัญหาถึงฟินแลนด์ รวมถึงแชตและกล่องเงินระหว่างนายหน้ากับข้าราชการระดับสูงในกระทรวงแรงงาน ซึ่งก่อนหน้านี้ทางฟินแลนด์เองมีคดีที่เกี่ยวเนื่องกันและมีพฤติการณ์ในลักษณะเดียวกันที่ทำให้ข้าราชการระดับสูงของฟินแลนด์ถูกตัดสินโทษจากเรื่องนี้ไปแล้ว
คดีนี้เป็นคดีที่เราติดตามมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยพรรคก้าวไกล ร่วมกับภาคประชาชนและเหยื่อการค้ามนุษย์อีกหลายภาคส่วน มาจนถึงวันนี้ศาลฟินแลนด์ได้ชี้แล้วว่าคดีค้ามนุษย์ดังกล่าว ผู้ต้องหาคือนายหน้าชาวไทย มีความผิดจริง
สหัสวัตจึงเรียกร้องให้ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ทบทวนถึงความเหมาะสมและคำนึงถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่กำลังจับตาการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ไม่ให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
สหัสวัตจะดำเนินการตามกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อให้กระบวนการของคดีนี้ในฝั่งไทยเร่งสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด โดยเสนอว่าควรนำคำตัดสินล่าสุดของศาลที่ฟินแลนด์ในคดีค้ามนุษย์ มาประกอบการพิจารณา เชื่อว่ามีแนวโน้มสูงมากที่จะเป็นน้ำหนักเพิ่มเติมในการเอาผิดอดีตรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงของกระทรวงแรงงาน
พรรคประชาชนยืนยันว่าเราพร้อมดำเนินการทุกช่องทางเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับบทลงโทษโดยปราศจากการละเว้นหรือการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร เพื่อพิสูจน์ว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมีมาตรฐาน บังคับใช้กับทุกคนอย่างเสมอหน้า และประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์อีกจำนวนมาก จะได้รับความยุติธรรม