แม่ทัพกุ้ง โต้เฟคนิวส์ ถูกตัดต่อภาพชี้แนะอนุทิน ย้ำเป็นทหารดูแลอธิปไตย ไม่ยุ่งการเมือง

มทภ.2 วอนอย่าหลงเชื่อ ข่าวปั่นกระแสพูดโยงการเมือง ยันทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตย ชาติ พระมหากษัตริย์ และประชาชนเท่านั้น
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึงกรณีสื่อโซเชียลนำภาพของตนมาประกอบกับข้อความเรื่องโยงกับการเมืองว่า ขอพี่น้องประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม เป็นการสร้างกระแสยุยงปลุกปั่น ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ตนพูดชัดอยู่แล้วว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง ตนเป็นทหารไม่ยุ่งเรื่องการเมืองอยู่แล้ว การเมืองก็ให้เขาว่ากันไป เรามีหน้าที่ดูแลอธิปไตยของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน นี่คือหน้าที่ของทหาร
“ถึงผมจะเกษียณอีกไม่กี่วัน แต่ผมก็คือทหาร จะไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองอย่างแน่นอน” พล.ท.บุญสินกล่าว