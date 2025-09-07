ทวี ร่วมงานแข่งเรือยาวนครนนท์ ชมคอนเสิร์ต ‘เสก โลโซ’ พร้อมเซอร์ไพรส์แต่งเพลงให้ ‘รมว.ยธ’
เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่ลานอเนกประสงค์ท่าน้ำนนทบุรี จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมชมการแสดงดนตรีของ นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ เสก โลโซ ผู้ต้องขังที่ได้ร่วมเล่นคอนเสิร์ตภายในงานโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2568 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็นการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ โดยมี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานการจัดงาน ยังมีผู้ร่วมชมงาน อาทิ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ร่วมชมการแสดง
ทั้งนี้ ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี อีกทั้งกรมราชทัณฑ์ได้ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการประกวดความสามารถพิเศษของผู้ต้องขังประจำปี พ.ศ.2568 โดยพิธีดังกล่าว ประกอบด้วย การแสดงคีตมวยไทย ของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง การแสดงนาฏศิลป์ของทัณฑสถานหญิงกลางและการอแสดงวงดนตรีสากลเรือนจำพิเศษมีนบุรี เป็นต้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงาน เสก โลโซ ยังแต่งเพลงให้ พ.ต.อ.ทวี ที่กำลังจะพ้นจากหน้าที่ภายหลังนายอนุทิน ชาญวีรกุล เป็นนายกรัฐมนตรีและเตรียมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ทั้งนี้ มีประชาชน แฟนเพลงให้ความสนใจอย่างคับคั่ง