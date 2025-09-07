ฉัตร ส.ส.โคราช เปิดอกคุยชาวบ้าน ขอโทษมติปชน. ย้ำเป็นฝ่ายค้าน ไม่ปล่อยคดีเขากระโดง-ฮั้วส.ว.

ส.ส.ส้มโคราช ขอโทษแฟนคลับ ยันทำหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มที่ เขากระโดง-กัญชา-ฮั้ว ส.ว. ไม่ปล่อย
เมื่อวันที่ 7 กันยายน นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ส.ส เขต 1 จ.นครราชสีมา พรรคประชาชน (ปชน.) จัดกิจกรรมล้อมวง “คุยชัด กับฉัตร” โดยมีคณะทำงาน แกนนำ สมาชิก และประชาชนชาวโคราชที่สนใจกว่า 50 คน พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องงานสภาและสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน
นายฉัตรเปิดเผยว่า สิ่งสำคัญหลังโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี แฟนคลับมีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงต้องพบปะ พูดคุยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกและประชาชน ซึ่งมีหลายประเด็นที่ตัดสินใจแล้วอาจไม่ถูกต้องทั้งหมด ไทม์ไลน์ 4 เดือนข้างหน้า พรรค ปชน.ยังคงทำงานหนักในฐานะฝ่ายค้านและไม่ลดมาตรฐาน ยุบสภาเมื่อไรก็พร้อมเลือกตั้ง
นายฉัตรระบุส่า 5.5 แสนคะแนนที่ชาวโคราชเลือกพรรคก้าวไกล ชื่อเดิมในสมัยเลือกตั้งปี 2566 ยืนยันจะไม่ทำให้ผิดหวัง สถานการณ์ที่ผ่านเข้ามา เราตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล เน้นความเป็นไปได้และประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ดังนั้น คดีเขากระโดง ประเด็นกัญชา และฮั้ว ส.ว.ย่อมอยู่ในความสนใจอันยิ่งยวดและจะไม่ลดมาตรฐานการทำงานอย่างแน่นอน รวมทั้งเปิดรับฟังทุกความคิดเห็น
นายฉัตรกล่าวว่า สมาชิกและประชาชนโปรดเข้าใจเมื่อเหตุการณ์บังคับให้เราต้องเลือก ไม่ว่าแดงหรือน้ำเงินและไม่แสดงออกใดๆ อาจนำไปสู่เงื่อนไขบางอย่าง แต่เมื่อเราได้เลือกแล้วย่อมมีหลายคนเสียใจ เราเองก็ไม่สบายใจ จึงอยากใช้โอกาสนี้ได้ขอโทษทุกคน เราจะทำงานให้มากขึ้น รอบคอบชัดเจน ไม่เปลี่ยนแปลง