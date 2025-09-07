หมิว สิริลภัส รับเป็นซึมเศร้า หลังพิธีกรดังเรียก ขออย่าตีตราคนป่วย
จากกรณีคำ ผกา หรือลักขณา ปันวิชัย คอลัมนิสต์และพิธีกร พร้อมด้วย 2 อดีตพิธีกรของสื่อช่องดัง จัดรายการในหัวข้อ “3 ปี นายกฯ 3 คน ลุ้นยุบสภาใน 4 เดือน | โหวตนายกรัฐมนตรีคนที่ 32” ทางยูทูบ วิพากษ์วิจารณ์มติพรรคประชาชนโหวตสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32
ทั้งนี้ ในการประชุมสภาเพื่อโหวตเลือกนายกฯวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา เมื่อถึงลำดับของ น.ส.สิริลภัส กองตระการ หรือหมิว ส.ส.กทม.พรรคประชาชน ที่โหวตให้นายอนุทิน คำ ผกา ได้กล่าวย้ำๆ ว่า “อีหมิว อีหมิว อีหมิวซึมเศร้า อีหมิวซึมเศร้า โหวตอีหนูเว้ย”
ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กันยายน น.ส.สิริลภัสได้ระบุถึงประเด็นนี้ว่า ค่ะ เป็นซึมเศร้าและรักษาอยู่ค่ะ
พรรคเพื่อไทย และอดีตนายกฯที่แขกชื่นชม เขายังมีมติ ครม.ออกมา เรื่องกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มี Mind month ไม่รู้ว่าแขกรู้รึป่าว
คนเขาร่วมรณรงค์กันแทบตายว่าอย่าตีตรา อย่าเอาเรื่องนี้มาล้อเล่น พยายามที่จะยกระดับระบบสุขภาพจิตให้ดีขึ้น
ตลกดีนะคะ แก่ขนาดนี้แล้วมาทำนิสัยแบบนี้กับคนอื่น
ถ้ามีเวลาลองไปประเมินภาวะตัวเองบ้างนะคะ แบบประเมินมีเยอะมาก ของรัฐก็มี เขาจะได้เก็บสถิติได้ ว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่
มานั่งเรียกจิกคนอื่นว่า อีหมิว อีหมิว ตอนเด็กๆ ที่บ้านไม่สอนเรื่องมารยาทหรอ เห็นมีความรู้ วิเคราะห์เรื่องนู้นเรื่องนี้ ก็นึกว่าจะเป็นผู้มีความรู้ ดูมาก ฟังมาก อ่านมาก
หนังสือสมบัติผู้ดี ไม่ได้มีไว้ให้ต้มกิน อ่านเพิ่มอีกซักเล่มแล้วลองมาปรับใช้ดูค่ะแขก