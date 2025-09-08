โผ ครม.ขยับ สะพัดบิ๊กตร.คุม ‘ยธ.-กลาโหม’ ทาบ ‘บวรศักดิ์’ รองนายกฯด้านกม. ‘ธรรมนัส’ คุมท่องเที่ยว

โผ ครม.ขยับ-สะพัดบิ๊ก ตร.คุม ‘ยธ.-กลาโหม’ ทาบ ‘บวรศักดิ์’ รองนายกฯ ด้าน กม. กธ. 7 เก้าอี้-‘ธรรมนัส’ คุมท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตอนนี้ 99.9725 เปอร์เซ็นต์ เริ่มลงตัวแล้วเหลือแค่ปรับเปลี่ยนและเขย่าเล็กน้อยเพื่อให้ลงล็อกอย่างสมบูรณ์ แต่ไม่ขอลงรายละเอียดโดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรม เพราะคณะรัฐมนตรีต้องนำรายชื่อทั้งหมดทูลเกล้าฯ ตราบใดที่ยังไม่มีการโปรดเกล้าฯลงมา ไม่สามารถพูดหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโผ ครม.ล่าสุด พรรคภูมิใจไทยจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีส่วนใหญ่ประมาณ 12 ที่นั่ง โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คือ นางศุภมาส อิศรภักดี และนายภราดร ปริศนานันทกุล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ นั่งกระทรวงคมนาคม นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
สำหรับโควต้าคนนอกที่ชัดเจนแล้วคือ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังเป็นโควต้าคนนอก มีกระแสข่าวว่าเป็นตำรวจ ระดับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3
ส่วนพรรคกล้าธรรม 7 เก้าอี้ มีการขยับ โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก่อนหน้านี้มีชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขณะที่นายไผ่ ลิกค์ และนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีชื่อของนายองอาจ วงษ์ประยูร ส.ส.สระบุรี นั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนพรรคพลังประชารัฐ ได้ 4 เก้าอี้ ตอนนี้มีรายชื่อนายสันติ พร้อมพัฒน์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่วนอีก 2 รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
สำหรับกลุ่มนายสุชาติ ชมกลิ่น 3 เก้าอี้ โดยเจ้าตัวได้นั่งรองนายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ คนสนิทนายสุชาติได้โควต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ส่วนอีกกระแสหนึ่งคือ นายธนกร วังบุญคงชนะ นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนจ่าเอกยศสิงห์ ได้โควต้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
กลุ่มนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ได้โควต้ารัฐมนตรีว่าการ 1 ตำแหน่ง นายศักดิ์ดาจะนั่งรัฐมนตรีว่าการฯ ส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการ 1 ตำแหน่ง มีชื่อของนายนริศ ขำนุรักษ์ แต่ยังไม่ระบุว่าจะได้ตำแหน่งไหน ขณะที่กลุ่มของนายนิพนธ์ บุญญามณี จะได้รับเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีชื่อของ น.ส.นิธิยา บุญญามณี ลูกสาวของนายนิพนธ์
อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีเดิมของพรรค ภท.ได้ตำแหน่งใน ครม.อนุทิน 1 ทั้งหมด ส่วนที่โผขยับในครั้งนี้เนื่องจาก ร.อ.ธรรมนัส ไม่ได้คุมกระทรวงกลาโหม ทำให้อยากได้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงต้องมีการขยับเก้าอี้ทั้งหมด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคภูมิใจไทยได้ทาบทามนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นั่งรองนายกรัฐมนตรี เพื่อมาช่วยงานด้านกฎหมายของรัฐบาล โดยนายบวรศักดิ์ได้รับไปพิจารณา แต่มีเงื่อนไขว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีเขากระโดง หรือฮั้ว ส.ว.
