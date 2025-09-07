การเมือง

เปิดประวัติ นิธิยา ว่าที่ รมช.พาณิชย์คนใหม่ ลูกสาวนิพนธ์

เปิดประวัติ นิธิยา ว่าที่ รมช.พาณิชย์คนใหม่ ลูกสาวนิพนธ์

ขณะนี้โผครม.รัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่าง แล้วเนื่องจากโผส่วนใหญ่ลงตัวเกือบ 100% แล้ว

โดยสำหรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้น ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่า  นางสาวนิธิยา บุญญามณี บุตรสาวนายนิพนธ์ บุญญามณี จะรับตำแหน่งดังกล่าว

สำหรับประวัติว่าที่รมช.ป้ายแดง นางสาวนิธิยา บุญญามณี ปัจจุบัน อายุ 37 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี นักเรียนทุน คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ADVERTISMENT

-ปริญญาโท Master of Business Administration (Executive) สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ปี 2553-2555 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล Data Analyst บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(มหาชน)

ปี 2556-2568 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด

ปี2556-2568 กรรมการบริหาร บริษัท สมิหลา โคลด์ สโตเรจ จำกัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง