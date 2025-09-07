เปิดประวัติ นิธิยา ว่าที่ รมช.พาณิชย์คนใหม่ ลูกสาวนิพนธ์
ขณะนี้โผครม.รัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่าง แล้วเนื่องจากโผส่วนใหญ่ลงตัวเกือบ 100% แล้ว
โดยสำหรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้น ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่า นางสาวนิธิยา บุญญามณี บุตรสาวนายนิพนธ์ บุญญามณี จะรับตำแหน่งดังกล่าว
สำหรับประวัติว่าที่รมช.ป้ายแดง นางสาวนิธิยา บุญญามณี ปัจจุบัน อายุ 37 ปี
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี นักเรียนทุน คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาโท Master of Business Administration (Executive) สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี 2553-2555 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล Data Analyst บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(มหาชน)
ปี 2556-2568 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
ปี2556-2568 กรรมการบริหาร บริษัท สมิหลา โคลด์ สโตเรจ จำกัด