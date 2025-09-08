เครื่องบิน ทักษิณ ลงจอดสิงคโปร์ จับตากลับไทยเย็นนี้ 9 ก.ย. ฟังคำพิพากษาคดีชั้น 14
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อกลางดึกเวลาประมาณ 23.45 น. ในเวลาประเทศไทย Flightradar 24 พบเครื่องบิน Bombardier Global 7500 ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากท่าอากาศยานนาชาติอัลมักตุม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Flightradar 24 ซึ่งเวลาท้องถิ่นในขณะนั้น คือ 20.45 น.
ต่อมาเวลาประมาณ 06.50 น. ข้อมูลจาก Flightradar 24 พบว่า Bombardier Global 7500 ลงจอดสิงคโปร์เรียบร้อบแล้ว
อย่างไรก็ตาม พบว่ามีคนติดตามเที่ยวบินของทักษิณ เป็นอันดับ 1 ของโลก โดยในเวลา 06.59 น. แม้เครื่องบินของนายทักษิณลงจอดสิงคโปร์แล้ว ยังมีคนติดตามมากกว่า 3 พันคน
ทั้งนี้มีรายงานว่า นายทักษิณ จะเดินทางกลับไทยในเวลา 17.00 น. ของวันนี้ (8 กันยายน 68) เพื่อเข้ารับฟังคำตัดสินในคดีการพักรักษาตัวชั้น 14 ที่ศาลฎีกา ในวันที่ 9 กันยายนนี้