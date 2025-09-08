พลภูมิ มั่นใจ ‘ทักษิณ’ กลับไทย ฟังผลคดีชั้น 14 ด้วยตัวเอง

ไม่กลัวหน้าแตก ‘พลภูมิ’ มั่นใจ ‘ทักษิณ’ กลับไทยแน่นอน ฟังผลคดีชั้น 14
เมื่อวันที่ 8 กันยายน นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม และแกนนำภาคกทม.พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ใครต่อใครมักพูดว่า ถ้าออกนอกประเทศไปแล้ว จะไม่มีวันกลับมา โดยเฉพาะชื่อนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
“แต่สำหรับผมมั่นใจว่า นายทักษิณจะกลับมา เพื่อยืนหยัดเผชิญหน้ากับกระบวนการยุติธรรมไทยด้วยตนเอง พร้อมรับฟังการพิจารณาคดีศาลฎีกา (ชั้นที่ 14) อย่างตรงไปตรงมา และในวันพรุ่งนี้ 9 กันยายน อดีตนายกฯ ทักษิณ จะต้องมารับฟังคำพิจารณาของศาลด้วยตัวเองอย่างแน่นอน นี่คือความกล้าหาญ นี่คือความรับผิดชอบ และอาจเป็นอีกจุดเริ่มต้นใหม่ของการเมืองไทย” นายพลภูมิ กล่าว