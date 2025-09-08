ศักดิ์ดา เตรียมลา เพื่อไทย ยัน ไม่คิดต่อรองขอตำแหน่ง ชี้เหตุ นริศ ลาออกจากปชป.
กรณี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นแกนนำ นำส.ส.พรรคเพื่อไทย ในนามก๊วนศักดิ์ดา นำทีมส.ส.พรรคเพื่อไทย 8 คน โหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 โดยล่าสุดมีข่าวว่า นายศักดิ์ดา จะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนั้น
วันที่ 8 กันยายน นายศักดิ์ดา ให้สัมภาษณ์ มติชนออนไลน์ ว่า ตนไม่รู้ และไม่เคยไปต่อรองกับใครเพื่อรับตำแหน่ง แล้วแต่ผู้ใหญ่จะพิจารณา จึงตอบไม่ได้ว่าจะได้ไปอยู่กระทรวงไหน โดยตนเป็นข้าราชการเก่า ผู้บังคับบัญชาให้ไปอยู่ไหน ก็ต้องไปตามนั้น
เมื่อถามว่าการเป็นรัฐมนตรีต้องลาออกจากพรรคเพื่อไทยก่อนหนือไม่ นายศักดิ์ดา กล่าวว่า เป็นความตั้งใจเดิมอยู่แล้วว่าจะลาออกจากพรรคเพื่อไทย แต่ไม่ใช่ลาออกมาเพื่อรับตำแหน่ง ซึ่งตนพูดเอาไว้นานแล้วว่า พรรคไม่เข้าไปดูแลเกษตรกรในชนบท มีนโยบาย แต่เฉพาะตอนหาเสียง แต่ในทางปฏิบัติ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนทั้งเรื่องราคาพืชผลการเกษตร ปัญหาของเกษตกรในชนบทที่พรรคไม่ให้ความสำคัญ ตนเห็นว่าอยู่ไม่ได้แล้ว
เมื่อถามว่า เป็นลูกหม้อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) แต่เวลานี้ กลับมีชื่อคนอื่น(นายสุชาติ ชมกลิ่น) นั่งรัฐมนตรีทส.แทน รู้สึกอย่างไร นายศักดิ์ดา กล่าวว่า ไม่รู้สึกอะไร ตนแล้วแต่ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เห็นว่า มีความสามารถให้ไปทำงานตรงไหนก็อยู่ตรางนั้นได้
“เรื่อง ท่านนริศ ขำนุรักษ์ ก็เช่นเดียวกัน เขาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกับผม จากโรงเรียนป่าไม้ ก็ยอมรับว่าสนิทกัน เรื่องที่เขาต้องลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์นั้น เป็นเพราะลูกชายของท่าน(นายร่มธรรม ขำนุรักษ์) ส.ส.พัทลุง ที่โหวตสวนมติพรรค โดยโหวตให้ท่านอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น โดยมารยาท ท่านก็ไม่สามารถอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์อีกต่อไป ส่วนจะไปรับตำแหน่งอะไรในครม.ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน ยืนยันว่า ทั้งผมและท่านนริศ ไม่เคย และไม่กล้าต่อรองเรื่องตำแหน่ง แล้วแต่ผู้ใหญ่เลยครับ”นายศักดิ์ดา กล่าว