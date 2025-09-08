เสธหิ ไขก๊อก รทสช. ขอกลับมาร่วมงาน ‘ธรรมนัส’ รับ มีปัญหากับคีย์แมนในพรรค

เสธหิ โพสต์ ไขก๊อก รทสช. ขอกลับมาร่วมงาน ‘ธรรมนัส’ รับ มีปัญหากับคีย์แมนในพรรค
เมื่อวันที่ 8 กันยายน นายหิมาลัย ผิวพรรณ ผู้อำนวยการพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า ตามที่มีข่าวออกไปตามสื่อต่างๆ ว่า ผมนั้นได้ย้ายจากพรรครวมไทยสร้างชาติ มาร่วมงาน กับพรรคกล้าธรรม ผมขอเรียนให้ทราบว่า ผมได้ตัดสินใจ ที่จะลาออกจากผู้อำนวยการพรรครวมไทยสร้างชาติ มาระยะหนึ่งแล้ว และได้นำเรียนการตัดสินใจให้นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค ทราบ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา หลังจากเรียนให้ท่านทราบแล้ว ผมก็เริ่มดำเนินการ แบ่งมอบงานที่รับผิดชอบ ให้กับผู้ช่วย ผอ.พรรคทั้งสองท่าน
นายหิมาลัย กล่าวว่า สำหรับสาเหตุของการลาออกนั้น ได้นำเรียนให้ท่านทราบ ว่าการทำงานในตำแหน่ง ผอ.พรรค ที่ผ่านมา ตนมีปัญหาในการประสานงานและร่วมงานกับคีย์แมนท่านหนึ่งของพรรค ซึ่งคีย์แมนท่านนี้ เป็นบุคคลสำคัญในพรรคและนายพีระพันธุ์ มีความประสงค์ที่จะให้เป็นหัวหน้าพรรคต่อจากท่าน ตนจึงได้กราบเรียนว่า ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ตนมีความประสงค์ที่จะไปร่วมงานกับพรรคกล้าธรรม เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย จึงขอลาออกเพื่อให้คีย์แมนท่านนั้น ได้เตรียมหาคนมาร่วมงานใหม่
นายหิมาลัย กล่าวอีกว่า สำหรับการมาร่วมงานกับพรรคกล้าธรรมนั้น เป็นไปตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ในตอนที่ตนต้องตามท่านผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณกับตนมาทำงานการเมืองที่พรรครวมไทยสร้างชาติ ในปัจจุบันนี้ผู้มีพระคุณของตนท่านนี้ ท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้ว และสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ถือว่าเข้าสู่ช่วงเตรียมการเลือกตั้งครั้งใหม่ จึงเป็นช่วงเวลาที่ตนจะต้องกลับมาช่วยงานร.อ.ธรรมนัสตามที่ได้รับปากไว้
นายหิมาลัย กล่าวอีกว่า การทำงานที่พรรครวมไทยสร้างชาติ ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ตนต้องกราบขอบพระคุณนายพีระพันธุ์ ที่ได้กรุณาให้คำชี้แนะ ให้กำลังใจและสนับสนุนการทำงานของผมตลอดมา ในการทำงานร่วมกันนั้น ตนได้เห็นความเป็นสุภาพบุรุษของท่านในหลายๆ ครั้ง ท่านไม่เคยกล่าวร้ายใคร หรือให้ร้ายใครลับหลัง แม้แต่ในช่วงหนึ่งที่มีเพื่อนสมาชิกบางส่วนได้แยกตัวออกไป ท่านก็บอกว่า มันเป็นสิทธิ์ของเขา เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขา ซึ่งเราก็ได้ความชัดเจนว่าเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งใหม่ กลุ่มดังกล่าวก็คงจะไปร่วมงานกับพรรคการเมืองอื่น พรรคเราก็จะได้เตรียมตัวหาผู้สมัครในเขตนั้น ถือว่าเป็นผลดีด้วยกันทั้งสองฝ่าย หรือแม้แต่ในวันที่ผมไปกราบลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการพรรค ท่านก็เข้าใจในเหตุผล และกรุณาอวยพร ให้ตนประสบความสำเร็จในเส้นทางที่จะก้าวต่อไป ผมจึงกล่าวได้ว่า ท่านเป็นสุภาพบุรุษการเมืองในสายตาของผม เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมรักและเคารพ และจะยึดถือความเป็นสุภาพบุรุษของท่านเป็นแนวทางในการทำงานการเมืองต่อไป