ส.ว.เริ่มถก พ.ร.บ.ตั๋วร่วม ด้าน ‘กมธ.คมนาคม’ แนะปรับแก้ 5 ข้อ

ส.ว.เริ่มถก พ.ร.บ.ตั๋วร่วม ด้าน ‘กมธ.คมนาคม ส.ว.’ แนะปรับแก้ 5 ข้อ
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 8 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ…. ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว โดยนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ส.ว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) คมนาคม วุฒิสภา กล่าวว่า กมธ.ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1.เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม โดยเพิ่มประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง อีก 1 ตำแหน่ง เนื่องจากสภาองค์กรของผู้บริโภคมีการกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง และเพิ่มจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก 3 คน เป็น 5 คน เนื่องจากจำนวนที่กำหนดไว้เดิมเห็นว่าน้อยเกินไป
นายวุฒิชาติ กล่าวต่อว่า 2.เห็นควรปรับแก้คุณสมบัติเรื่องอายุขั้นต่ำของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สอดกล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่ปรับคุณสมบัติด้านอายุขั้นต่ำให้ลดลง เช่น มาตรา 160 ประกอบมาตรา 159 แห่งรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ที่กำหนดอายุขั้นต่ำของนายกรัฐบนตรีไว้ที่ 35 ปี อีกทั้งยังควรเปิดโอกาส
ให้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
นายวุฒิชาติ กล่าวด้วยว่า 3.เห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะด้านสถานะทางการเงินและความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อภาครัฐ
นายวุฒิชาติ กล่าวอีกว่า 4.การส่งเสริมการแข่งขัน และการป้องกันการผูกขาด ควรให้ความสำคัญกับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับการชำระเงินทางอิเล็กกรอนิกส์ (E-PAYMENT) โดยให้เกิดการผูกขาด ทั้งนี้ การกำหนดอัตราทุนจดทะเบียนในมูลค่าสูง และต้องชำระเต็มจำนวน อาจเป็นข้อจำกัดต่อการปฏิบัติและข้อต่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจ
นายวุฒิชาติ กล่าวต่อว่า 5.เห็นว่าการกำหนดระยะเวลาเพียง 1 ปีในการกลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกครั้ง ไม่เหมาะสม ควรกำหนดให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงให้สอดคล้องกับร่างพ.ร.บ.การขนส่งทางร่าง พ.ศ….