คนใกล้ชิดทักษิณ ยันเจ็ตส่วนตัวถึงไทย 5 โมงเย็น ล่าสุดอยู่สิงคโปร์แล้ว
จากกรณี เมื่อกลางดึกเวลาประมาณ 23.45 น. ในเวลาประเทศไทย Flightradar 24 พบเครื่องบิน Bombardier Global 7500 ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากท่าอากาศยานนาชาติอัลมักตุม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Flightradar 24 ซึ่งเวลาท้องถิ่นในขณะนั้น คือ 20.45 น.
ต่อมาเวลาประมาณ 06.50 น. ข้อมูลจาก Flightradar 24 พบว่า Bombardier Global 7500 ลงจอดสิงคโปร์เรียบร้อบแล้ว
ทั้งนี้ รายงานข่าวเปิดเผยว่า หลังจากเครื่องบินส่วนตัวของ นายทักษิณ ชินวัตร บินจากดูไบ เมื่อกลางดึกวันที่ 7 ก.ย.ที่ผ่าน โดยมาลงจอดที่สิงคโปร์
ล่าสุด นายทักษิณได้แจ้งกับคนใกล้ชิดในไทยว่า จะบินจากสิงคโปร์มาถึงสนามบินดอนเมือง ในเวลา 17.00 น. วันที่ 8 ก.ย.แน่นอน
