บิ๊กป้อม มอบ ‘สันติ’ หัวโต๊ะกก.บห.พปชร. ถกโควต้ารมต. 4 เก้าอี้ สันติยิ้มเขิน ปัดตอบนั่งรมว.สธ.

‘บิ๊กป้อม’ มอบ ‘สันติ’ หัวโต๊ะ กก.บห.พปชร. ถกโควต้า รมต. 4 เก้าอี้ ‘สันติ’ ยิ้มเขิน นั่ง รมว.สธ. ปัดไม่รู้บิ๊กป้อมวางมือการเมือง หลังประกาศไม่รับตำแหน่งใน รบ.ชุดนี้
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 กันยายน ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีการประชุมกรรมการบริหารพรรค พปชร.เพื่อขอมติส่งรายชื่อรัฐมนตรี ซึ่งพรรคได้โควต้า 4 เก้าอี้ โดย เป็นที่สังเกตว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรค ไม่ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม โดยมอบหมายให้นายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรค เป็นประธานในที่ประชุมแทน
ต่อมาเวลา 09.45 น. นายสันติเดินทางเข้าที่ทำการพรรค โดยกล่าวว่า พล.อ.ประวิตรมอบหมายให้มาเป็นประธานการประชุม โดยไม่ทราบเหตุผลที่ พล.อ.ประวิตร ไม่เดินทางมาประชุมวันนี้
ผู้สื่อข่าวถามว่า วันนี้จะมีการเคาะตำแหน่งรัฐมนตรีโควต้าของพรรคทั้งหมดใช่หรือไม่ หลังจากที่มีกระแสว่าตามโผ ครม.มีชื่อของนายสันตินั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข นายสันติยิ้มเขิน ก่อนจะกล่าวว่า เดี๋ยวคุยกันก่อน แล้วจะลงมาอีกครั้ง
ส่วนกรณีที่ พล.อ.ประวิตรประกาศว่าจะไม่รับตำแหน่งใดๆ ในรัฐบาลชุดนี้ นายสันติกล่าวว่า ยังไม่เห็น
เมื่อถามย้ำว่า ที่ พล.อ.ประวิตรระบุว่าจะสนับสนุนรัฐบาลชุดนี้ อยู่เบื้องหลัง แปลว่าจะวางมือทางการเมืองใช่หรือไม่ นายสันติกล่าวว่า ไม่หรอก ไม่ ส่วนตำแหน่ง รมว.กลาโหมที่มีกระแสข่าวนายสันติ ยังไม่รู้ว่ากระทรวงกลาโหมจะเป็นโควต้าของภาคใด และจะเป็นโควต้าของพรรคประชารัฐหรือไม่ นายสันติกล่าวว่า ยังไม่รู้ว่าโควต้า ดังกล่าวจะเป็นของพรรค พปชร.หรือไม่
ผู้สื่อถามว่า ตำแหน่งรัฐมนตรี รมว.สาธารณสุขที่มีชื่อเป็นของนายสันตินิ่งแล้วใช่หรือไม่ นายสันติยิ้ม โดยปฏิเสธตอบคำถาม ก่อนขึ้นไปประชุมทันที