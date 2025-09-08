สะพัด ภูมิใจไทย ทาบ ‘บวรศักดิ์’ นั่งรองนายกฯ คุมกม. ดึง ‘พล.อ.สุพจน์’ คนนอกนั่งกลาโหม

ภูมิใจไทย เร่งทาบทามคนนอก ปรากฎชื่อ ‘บวรศักดิ์’ นั่งรองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย ด้าน รมว.ยุติธรรม มีแคนดิเดต อดีตรอง ผบช.ภ.3 ลงชิง ขณะกลาโหม ปรากฎชื่อ ‘พล.อ.สุพจน์’ เต็งหนึ่ง ส่วน พปชร.ส่ง ‘พลเอกณัฐ’ นั่ง รมช.กห.
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แกนนำพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กำลังทาบทามให้นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเสริมหน้าตาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ต้องยอมรับว่าใน ครม.อนุทิน 1 พยายามเชื้อเชิญคนนอกที่มีโปรไฟล์ดีมารับตำแหน่งรัฐมนตรีหลายคน เช่น ครม.เศรษฐกิจที่มีประวัติทั้งด้านการศึกษา และการทำงานดี
ขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หลังจากมีการบอกใบ้ว่าเป็นระดับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ซึ่งปรากฏชื่อของ 2 นายตำรวจ ได้แก่ พล.ต.ท.ชาญชัย พงษ์พิชิต และพล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์
ขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่หลายฝ่ายจับตานั้น คาดการณ์ว่าจะเป็นโควตคนนอก และจากพรรคพลังประชารัฐ โดยตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีชื่อ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในสมัยรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคาดการณ์ว่า พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด จะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ขณะที่ความคืบหน้าโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขณะนี้ ยังคงอยู่ระหว่างการส่งรายชื่อ ตรวจสอบประวัติ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง