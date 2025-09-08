ภาคประชาชน ร้อง ‘วันนอร์ สอบคุณสมบัติ ‘อนุทิน’ อ้าง โยงคดีเขากระโดง-ฮั้วส.ว.

กลุ่มต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 4 ภาค ร้อง ‘วันนอร์’ สอบคุณสมบัติ ‘อนุทิน’ อ้าง โยงคดีเขากระโดง-ฮั้วสว. จี้ ปชน. ในฐานะคนร่วมโหวต ตรวจสอบอย่างเข้มข้น
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 กันยายน ที่รัฐสภา กลุ่มประชาชนต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 4 ภาค นำโดยนายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล ส.ว.สำรอง ยื่นหนังสือถึงนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา โดยมีนายเจษ อนุกูลโภคารัตน์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือแทน เรื่องขอให้ทบทวนคุณสมบัติผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
โดยนายอัครวัฒน์ กล่าวว่า ให้ทบทวนและตรวจสอบผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี คือนายอนุทิน ชาญวีรกูล และตรวจสอบคุณสมบัติของคณะรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีที่จะถูกจัดตั้งขึ้น ว่ามีความผิดในทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ เนื่องจากเรามีความเป็นห่วงผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนของผู้บริหารประเทศทั้งนายอนุทิน และจะมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาในเร็วๆ นี้อย่างที่ทุกคนทราบในกลุ่มนี้หลายคนยังมีเรื่องที่ถูกร้องเรียน ซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชนทั้งประเทศสงสัยว่า มีการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทำความผิดใดๆ ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่
นายอัครวัฒน์ กล่าวต่อว่า กลุ่มประชาชนต่อต้านคอร์รัปชั่นทุจริต 4 ภาคจึงมีความเห็นว่าอยากให้ประธานรัฐสภาและเลขาธิการสภาฯ ตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อวางแนวทางการคัดสรรบุคคลให้มาดำรงตำแหน่งสำคัญในประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติบ้านเมือง เพราะยังมีหลาย ๆ อย่างส่อให้เห็นว่าอาจมีการผิดจริยธรรม ของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง แต่มีผู้นำระดับประเทศ ที่ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่ได้กระทำการใดหรือปล่อยผ่านเลยเพิกเฉยตามคำสั่งของศาลฎีกา ที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในขณะนั้น หรือหมายถึงกรมที่ดินได้ตรวจสอบรายละเอียดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดอย่างไร
นายอัครวัฒน์ กล่าวต่อว่า เพื่อให้สังคมได้รับรู้จนเหตุการณ์ลุกลามส่งผลให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีความเคลือบแคลงสงสัย โดยเฉพาะยกเรื่องของการใช้ที่ดินฟาร์มไก่ของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ มาเปรียบเทียบที่ศาลตัดสินความผิดและตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี นอกจากนี้ นายอนุทินซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองและมีความปรากฏในชุดสืบสวนไต่ส่วนที่ 26 ของอนุ ก.ก.ต. ได้ส่งหมายเรียกและเป็นผู้ถูกกล่าวหาในการมีส่วนร่วมโกงการเลือกส.ว.
“พวกเราจึงอยากให้ประธานสภาฯเข้มงวดและตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติ ของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้ถี่ถ้วนรอบคอบ รวมถึงความเชื่อมั่นระดับสากล เราอยากเห็นประเทศชาติมีความเที่ยงธรรม ไม่อยากให้เลือกมาแล้วให้ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือถูกพักงาน แล้วทำให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าอย่างลำบาก การพัฒนาประเทศนี้ก็จะหยุดอยู่กับที่ และขอฝากไปถึงพรรคประชาชนซึ่งเป็นผู้โหวตให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องแสดงการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง” นายอัครวัฒน์ กล่าว