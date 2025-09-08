นริศ ยันไม่รู้ได้เก้าอี้รมต. รับผูกพันศักดิ์ดา 40 ปี ให้ไปช่วยไหนก็ไป แจงลูกใช้เอกสิทธิ์โหวตนายกฯ
วันที่ 8 กันยายน นายนริศ ขำนุรักษ์ อดีตส.ส.พัทลุง และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ให้สัมภาษณ์ มติชนออนไลน์ ว่า เรื่องที่ตนลาออกจากพรรคปชป.นั้น ขอเรียนว่า ไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งกับพรรค และสมาชิกพรรคทุกคน ยังทำงานด้วยกันดี แต่เหตุผลที่ต้องลาออกก็คือ ตั้งใจจะลาออก ในวันสุดท้ายของวันที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคปชป.ทำงาน ในกระทรวงทส.วันสุดท้าย อีกอย่างคือ เวลานี้ ตนทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา ผู้สมัครส.ส.พรรคปชป.แต่ช่วงนี้ ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ จึงเปิดโอกาสให้พรรคหาคนอื่นมาทำหน้าที่แทน
“คิดว่าช่วงเวลาที่ลาออกนั้น เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดแล้ว ซึ่งระยะเวลา 4 เดือนหลังจากนี้ ให้ทางพรรคตั้งกรรมการสรรหาใหม่ ได้ทันการสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า”นายนริศ กล่าว
นายนริศ กล่าวว่า สำหรับเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรี นั้น ขอเรียนว่า ไม่เคยพูด และไม่เคยเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น เป็นเพียงข่าวลือ และปะติด ปะต่อกันไปต่างๆนานา
เมื่อถามว่า แล้วจริงหรือไม่ที่ จะไปร่วมทีมกับนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.เพื่อไทย ที่นำทีมส.ส.จากพรรคเพื่อไทย มาร่วมโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.) เป็นนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง พรรคปชป.ที่เป็นบุตรชาย ของนายนริศด้วย นายนริศ กล่าวว่า นายศักดิ์ดา กับตนนั้น มีความรักความผูกพันกันมานานกว่า 40 ปีแล้ว โดยตนเป็นนักเรียนป่าไม้แพร่รุ่นที่ 23 รุ่นพี่นายศักดิ์ดา ซึ่งเป็นนักเรียนป่าแพร่ไม้รุ่นน้อง คือรุ่นที่ 24 ดังนั้นนายศักดิ์ดา ไปอยู่ที่ไหนก็ยินดีที่จะไปช่วยงาน แต่ยืนยันว่า ทั้งนายศักดิ์ดา และตน ไม่เคยไปเรียกร้องตำแหน่งใดๆจากผู้ใหญ่
เมื่อถามว่า เช่นนั้น นายร่มธรรม จะตามไปอยู่ด้วยหรือไม่ นายนริศ กล่าวว่า กรณีนายร่มธรรมนั้น ถ้าไปสืบประวัติดู นายร่มธรรม ไม่เคยเลือกนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว ส่วนครั้งนี้ที่โหวตเลือกนายอนุทิน ที่หลายคนมองว่าสวนมติพรรค ขอชี้แจงว่า พรรคมีมติให้งดออกเสียง แต่สามารถใช้เอกสิทธิ์ ส.ส.ได้ นาย ร่มธรรมจึงใช้อภิสิทธิ์ โหวตโหวตให้นายอนุทิน ส่วนนายร่มธรรมจะลาออกจากพรรคปชป.ไปอยู่พรรคภูมิใจหรือไม่นั้น เวลานี้ยังไม่ตัดสินใจ
เมื่อถามว่า ทั้งนายนริศ และนายศักดิ์ดา เป็นลูกหม้อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่กลับมีรายชื่อ นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้ รู้สึกอย่างไร นายนริศ กล่าวว่า คำถามนี้ไม่ขอตอบ แล้วแต่ผู้ใหญ่เห็นความเหมาะสม