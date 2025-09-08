กล้าธรรม เคาะแล้ว 7 เก้าอี้ลงตัว ธรรมนัส เกษตรฯ อรรถกร ท่องเที่ยว ดร.แหม่ม ศธ. ไผ่ รมช. 

กล้าธรรม เคาะแล้ว 7 เก้าอี้ลงตัว ธรรมนัส เกษตร อรรถกร ท่องเที่ยว ดร.แหม่ม ศธ. ไผ่ รมช.
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโผ ครม. “อนุทิน” ล่าสุดในส่วนของพรรคกล้าธรรม จำนวน 7 ที่นั่ง แบ่งเป็น 4 รัฐมนตรีว่าการ 3 รัฐมนตรีช่วย ดังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ ควบ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายไผ่ ลิกค์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ รมช.เกษตรและสหกรณ์
ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ นั่ง รมว.ศึกษาธิการ นายองอาจ วงษ์ประยูร ส.ส.สระบุรี นั่ง รมช.ศึกษาธิการ
ขณะที่ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร นั่ง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ส่วน นายอัครา พรหมเผ่า นั่ง รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์