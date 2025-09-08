การเมือง

กล้าธรรม เคาะแล้ว 7 เก้าอี้ลงตัว ธรรมนัส เกษตรฯ อรรถกร ท่องเที่ยว ดร.แหม่ม ศธ. ไผ่ รมช. 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโผ ครม. “อนุทิน” ล่าสุดในส่วนของพรรคกล้าธรรม​ จำนวน 7 ที่นั่ง​ แบ่งเป็น 4 รัฐมนตรีว่าการ 3 รัฐมนตรีช่วย ดังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ ควบ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายไผ่ ลิกค์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ รมช.เกษตรและสหกรณ์

ส่วนกระทรวง​ศึกษา​ธิการ​ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ นั่ง รมว.ศึกษา​ธิการ​ นายองอาจ วงษ์ประยูร​ ส.ส.สระบุรี​ นั่ง รมช.ศึกษาธิการ

ขณะที่ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร นั่ง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ส่วน นายอัครา พรหมเผ่า นั่ง รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ​