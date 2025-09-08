เปิดสาเหตุ สุชาติ-ธนกร ไขก๊อก รทสช. หวั่นถูกใช้มติพรรค สกัดนั่งรัฐมนตรี

เปิดเบื้องหลัง ‘สุชาติ-ธนกร’ ไขก๊อก ส.ส.รทสช. ปูทางนั่งรมต. ‘ครม.อนุทิน 1’ หนีร้องจริยธรรม มีตำแหน่งโดยไม่ผ่านกก.บห.พรรค
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานถึงเหตุผลในการลาออกจากตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ของ นายสุชาติ ชมกลิ่น แกนนำกลุ่ม 16 ส.ส. ที่โหวตสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี และ นายธนกร วังบุญคงชนะ ซึ่งทั้งคู่ต่างถูกคาดหมายว่าจะมีตำแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่นั้น เหตุผลสำคัญเพื่อป้องกันการถูกยื่นคำร้องให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ เนื่องจาก นายสุชาติ และนายธนกร อยู่ในโผรายชื่อ ครม.ที่มีโอกาสได้ตำแหน่งค่อนข้างสูง ดังนั้น หากทั้ง 2 คนได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีจริง อาจจะสร้างปัญหาตามมาได้ ในกรณีที่ยังเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ ภายในการนำของ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค ที่จะมีความชอบธรรมในการดำเนินการกับบุคคลที่อาจฝ่าฝืนข้อบังคับพรรค และที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารพรรคให้ไปดำรงตำแหน่งใน ครม.
นอกจากนี้ อีกเหตุผลการลาออกของนายสุชาติ ตามที่คนใกล้ชิดเปิดเผยว่า เพราะได้ทำหน้าที่โหวตนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ นายเศรษฐา ทวีสิน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร และนายอนุทิน เสร็จสิ้นแล้ว ระยะเวลาต่อจากนี้ที่กำลังนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไป ก็ขอมีเวลาทำพื้นที่อย่างเต็มที่
รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ในสมัยรัฐบาล น.ส.แพทองธาร เคยมีการปรับ ครม. โดยจะให้นายสุชาติ ไปดำรงตำแหน่ง รมช.มหาดไทย แต่กลุ่ม นายพีระพันธ์ ยืนยันว่าตามข้อบังคับพรรค การไปเป็นรัฐมนตรี ต้องเป็นมติพรรค และผ่านการลงนามรับรองจากหัวหน้าและเลขาธิการพรรค ทำให้ต้องดึงเรื่องทูลเกล้าฯกลับมาแก้ไข ให้ดำรงตำแหน่งรมช.พาณิชย์ตามเดิม