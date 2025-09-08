อนุทิน ยังไม่เข้าภท. คาดอยู่เซฟเฮาส์จัดโผครม.หนู 1 พีระพันธุ์-สุภกิต เจียรวนนท์ ส่งดอกไม้ยินดี

‘นายกฯหนู’ เก็บตัวยังไม่เข้าพรรค คาดเข้าเซฟเฮาส์จัดโผ ครม. ส่วน ‘ภราดร’ ปัดตอบส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ รมต. โผ ครม.ยังไม่สะเด็ดน้ำ ด้าน ‘สุชาติ-ธนกร’ ไขก๊อก รทสช. ‘พีระพันธุ์-สุภกิต’ ส่งดอกไม้ยินดี
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทย ล่าสุดนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีชื่อเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าพรรคพร้อมเอกสารซองน้ำตาล
เมื่อถามว่า ได้ยื่นประวัติเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วหรือไม่ นายภราดรไม่ได้ตอบคำถาม เพียงแต่ยิ้ม และเดินขึ้นไปชั้นบนทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทยวันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ไม่ได้เดินทางมาที่ทำการพรรค แต่มีรายงานข่าวว่าอาจจะเดินทางเข้าเซฟเฮาส์ เพื่อดูความเรียบร้อยของการจัดโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังจากเมื่อวานนี้ (7 ก.ย.) นายอนุทินระบุว่า จัดเสร็จแล้วกว่า 99.9725%
ขณะที่เวลา 10.40 น. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ให้นายสยาม บางกุลธรรม รองเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ นำแจกันดอกไม้มาแสดงความยินดีกับนายอนุทิน พร้อมเปิดเผยว่า หัวหน้าพรรคสบายดี และไม่ได้ฝากบอกอะไรมา พร้อมเปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น และนายธนกร วังบุญคงชนะ ได้ลาออกจาก ส.ส.และสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ และส่งหนังสือถึงพรรคแล้ว โดยหลังจากนี้พรรคจะมีการประชุมกันอีกครั้ง
สำหรับบัตรอวยพรที่มาพร้อมดอกไม้ เขียนด้วยลายมือของนายพีระพันธุ์ ข้อความระบุ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นนายกรัฐมนตรีครับ
นอกจากนี้ เวลา 11.00 น. นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นำแจกันดอกไม้มาแสดงความยินดีให้แก่นายอนุทิน