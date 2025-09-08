สมคิด เก็บของออกทำเนียบแล้ว ยินดี อนุทิน นั่งนายกฯ บอกการเมืองปชต. มีขึ้นมีลง รับ พรรคเพื่อไทยตกต่ำ ต้องปรับตัวมาก
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง และสมาชิกพรรคเพื่อไทย ได้ให้ทีมงานมาเก็บของจากห้องทำงานบนตึกบัญชาการ 1 พร้อมเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ส่วนตัวขอแสดงความยินดีกับนายกฯคนใหม่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ตามหลักเราก็เป็นฝ่ายการเมืองก็เห็นว่าเขามาตามวิถีของระบบประชาธิปไตย เมื่อผลออกมาแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าประเทศเราก็ต้องเดินแบบนี้ ก็แสดงความยินดีกับรัฐบาลชุดใหม่
และเชื่อว่ารัฐบาลนายอนุทิน จะทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้ต่อสภา การเมืองก็อย่างนี้ ใครมาตามวิถีทางก็ต้องยอมรับ และตนยังทำงานจนถึงวันสุดท้าย จะไม่ทิ้งภาระให้ชุดใหม่ จะเคลียร์เอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อย แต่วันนี้มาเก็บข้าวของเพื่อจะกลับบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานี และต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชน สองปีที่อยู่ที่นี่ ให้ความร่วมมือ ให้ความเมตตาดูแลพวกตนมาโดยตลอด แม้บางเรื่องอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไร และขอยินดีต้อนรับรัฐบาลใหม่ และอยากให้ทำตามสิ่งที่พูดไว้
เมื่อถามว่า ช่วงเวลา 4 เดือนที่เหลือ พรรคเพื่อไทยในกลุ่ม ส.ส.อีสานมีการคุยกันถึงเรื่องการเลือกตั้งแล้วหรือยัง นายสมคิด กล่าวว่า ขณะนี้มีการประชุมกันอยู่ ซึ่งตนไม่ได้ไปร่วมด้วย คงมีการเตรียมการกันอยู่ตามปกติ โดยที่เราพูดคุยกันในส่วนของพรรคเพื่อไทย ก็คงมีการจัดบุคคล จัดคนทำงานปรับเปลี่ยนในบริบทของฝ่ายค้าน ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับส.ส.เพื่อไทย เพราะส่วนมากเคยอยู่ฝ่ายค้านมาก่อนทั้งนั้น ถือเป็นวิถีทางของระบบประชาธิปไตย วันนี้เราเป็นฝ่ายค้าน พรุ่งนี้เราเป็นรัฐบาลก็สลับกันไป แต่ขอให้อยู่ในกรอบกติกานี้ อย่าลากออกกติกา ตนยอมรับในกติกาทั้งนั้น ถ้าเสียงส่วนมากเห็นว่าเอาอย่างนี้ก็เอาด้วย แต่วันนี้มีคนพยายามลากสิ่งอื่นๆเข้ามา ซึ่งเราไม่เห็นด้วย
เมื่อถามต่อว่า พรรคเพื่อยังอาจจะมีคนย้ายไปขั้วอื่นอีก นายสมคิด กล่าวว่า ตนก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกัน ก็มีบ้าง ยังไม่เยอะ และคนที่ไปแล้วก็มี อันนี้เราไม่ปิดบังเพราะตอนโหวตนายกฯเราก็เห็นกันแล้ว ซึ่งพอยุบสภาตนก็เชื่อว่าแต่ละพรรคก็มีการย้ายกันหมด ไม่ใช่เรื่องใหม่ การย้ายตอนยุบสภา การย้ายเปลี่ยนพรรคตนถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ถ้าจะผิดธรรมชาติหน่อย ก็คือที่ไปก่อน ซึ่งก็ต้องทำใจ มันมีขึ้นมีลงเป็นปกติ
“เราขอยุบสภาไม่ได้ ทั้งๆภาวะพรรคเพื่อไทยที่มีการพูดกันข้างหลังว่า ตอนเราขอยุบสภาที่ยื่นไป ในภาวะที่พรรคตกต่ำ ในภาวะที่พรรคเราไม่ได้เปรียบเลย แต่มันผ่านไปแล้ว อนาคตก็ต้องปรับตัวกันอย่างมาก” นายสมคิด กล่าว