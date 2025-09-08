หัวหน้าพรรคปชน. ส่งดอกไม้ยินดี ‘นายกฯหนู’ จัดช่อ – ผูกโบว์น้ำเงิน
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 8 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย เจ้าหน้าที่นำส่งช่อดอกไม้แสดงความยินดีของนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เนื่องในโอกาสที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 32
โดยแจกันจัดมาในโทนสีขาว-น้ำเงิน ประกอบด้วย ดอกกุหลาบสีขาว ดอกคาร์เนชั่นสีขาว แซมด้วยดอกไฮเด็นเยียร์สีฟ้าแกมน้ำเงิน ผูกริบบิ้นสีน้ำเงิน ในแจกันกระจกใสลายไดมอนคัท พร้อมแนบนามบัตรส่วนตัว