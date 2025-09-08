อิ๊งค์ เข้าพรรคเพื่อไทย ยัน ทักษิณ กลับแน่ เผยส่งข้อความยินดี นายกฯอนุทิน ตั้งแต่วันแรก

‘อิ๊งค์’ เข้าพรรคเพื่อไทย ลั่น ‘ทักษิณ’ กลับแน่ เผยส่งข้อความยินดี ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ ตั้งแต่วันแรก
เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 8 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางเข้าที่ทำการพรรคเพื่อไทย โดยได้ทักทายสื่อมวลชน ผู้สื่อข่าวจึงถามว่าสบายดีหรือไม่ น.ส.แพทองธาร ยิ้มก่อนกล่าวว่า “สบายดีค่ะ”
เมื่อถามว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ จะเดินทางกลับมาวันนี้หรือไม่ น.ส.แพทองธาร ถามกลับว่า วันนี้หรือเดี๋ยวรอดูแล้วกัน แต่ว่ากลับมาแน่นอน
เมื่อถามว่า น.ส.แพทองธาร จะไปรอรับด้วยตัวเองหรือไม่ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า คงไม่ได้ไปรับ พอดีวันนี้ติดงานตอนบ่ายจึงไม่ได้ไป
เมื่อถามว่าตอนนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้เป็นนายกฯ มีอะไรฝากถึงหรือไม่ น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ได้ส่งข้อความไปยินดีเรียบร้อยแล้วค่ะ ส่งตั้งแต่วันแรกเลย
เมื่อถามว่าวันนี้ที่เดินทางเข้าพรรคเพื่อไทยมีประชุมอะไรหรือไม่ น.ส.แพทองธาร ไม่ได้ตอบคำถามและขึ้นไปด้านบนอาคารทันที