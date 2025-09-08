ภราดร ยังไม่ส่งประวัติให้สลค. เร่งทำนโยบายกระตุ้นศก. รับกัญชา-รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายคงไม่ทัน

‘ภราดร’ ยันยังไม่มีส่งประวัติให้ สลค. แย้มเร่งออกนโยบายกระตุ้นเศษฐกิจ ส่วนนโยบายกัญชาทางการแพทย์คงไม่ทัน เหตุแก้กฎหมายควบคุม หวังปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ดีขึ้น หลัง ‘ฮุนมาเนต’ แสดงความยินดี ‘นายกฯอนุทิน’
เมื่อเวลา 11.35 น. วันที่ 8 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ชื่อติดโผรัฐมนตรีป้ายแดง เตรียมนั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าที่ทำการพรรค พร้อมซองเอกสารสีน้ำตาล
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า ซองเอกสารดังกล่าวใช่ประวัติที่เตรียมยื่นให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ตรวจสอบหรือไม่ นายภราดรระบุว่า ไม่ใช่
เมื่อถามว่า ตอนนี้ออร่ารัฐมนตรีเริ่มออก นายภราดรถามกลับว่า จริงหรือ
เมื่อถามย้ำว่า มีการทาบทามให้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่ นายภราดรระบุว่า ยังไม่ทราบ ต้องแล้วแต่กรรมการบริหารพรรค พร้อมยืนยันว่า ยังไม่ได้มีการส่งประวัติไปยัง สลค.
เมื่อถามต่อว่า พร้อมทำหน้าที่หรือไม่ หากมีโอกาสได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรี นายภราดรระบุสั้นๆ ว่า ก็คงแล้วแต่กรรมการบริหาร
นายภราดรเปิดเผยด้วยว่า ได้เริ่มจัดทำนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจตามกรอบ 120 วัน ส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้า ซึ่งมีหลายโครงการ อาทิ โครงการพักหนี้เกษตรกรทั้งต้นและดอก โครงการลดราคาปุ๋ย โครงการเยียวยาอย่างสมเหตุสมผลให้กับผู้ประกอบการ และประชาชนพื้นที่แนวชายแดน 7 จังหวัด
ส่วนนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ที่หลายฝ่ายจับตา นายภราดรยอมรับว่า ไม่สามารถผลักดันได้ทัน เนื่องจากต้องมีการแก้ไขกฎหมายออกมาควบคุมการจำหน่ายกัญชา รวมถึงโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ยังไม่แน่ใจว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากกฎหมายยังค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร
ส่วนกรณีที่นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา แสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทย นายภราดรมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา หวังว่าจะมีการเจรจาที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งเมื่อวานนี้ (7 ก.ย.) นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันแล้วว่าจะใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา