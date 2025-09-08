ครม.เพื่อไทย ประชุมนัดสุดท้ายพรุ่งนี้ ปิดฉากรัฐบาลรักษาการ เตรียมเป็นฝ่ายค้าน

ภูมิธรรม เตรียมถก ครม.เพื่อไทยนัดสุดท้าย พรุ่งนี้ ถือโอกาส กล่าวอำลา-ขอบคุณ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะนั่งเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารที่ 9 กันยายน ช่วงเวลา 10.00 น. ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ตามปกติ โดยคาดว่าจะเป็นการประชุม ครม. ครั้งสุดท้ายของรัฐบาลรักษาการ
ทั้งนี้ ในวาระการประชุม ไม่มีวาระใดที่สำคัญ เนื่องจากนายภูมิธรรมจะใช้การประชุมครั้งนี้ ถือโอกาสกล่าวขอบคุณ ครม. ที่ได้ร่วมทำงานกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมาจนถึงวาระสุดท้าย จากนั้นจะมีการร่วมรับประทานอาหารสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นการอำลาตำแหน่งอย่างเป็นทางการ