โผครม.ยังไม่นิ่ง สั่งสอบประวัติยิบ หวั่นขาดคุณสมบัติ จับตากลุ่มศักดิ์ดา ลุ้น ทส.-อุตฯ
วันที่ 8 กันยายน แหล่งข่าวนักการเมืองฝั่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ณ ตอนนี้ยืนยันว่า โผคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่หลายสำนักข่าวสื่อออกมานั้น ยังแกว่งอยู่ และไม่ 100% ยังมีการต่อรองกันอยู่อีกหลายตำแหน่ง ทั้งนี้ คนที่มีสิทธิจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรี จะถูกส่งไปตรวจสอบคุณสมบัติยังหน่วยงานต่างๆแล้ว เช่น เรื่องการถือครองหุ้น ตรวจการติดคดีกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจิตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ป.ป.ง.) และตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน ติดคดีแพ่ง คดีอาญา หรือไม่ อย่างไร
เมื่อถามว่า ตอนนี้ มีการตรวจสอบคุณสมบัติใครไปแล้วบ้าง แหล่งข่าว กล่าวว่า ตนไม่ทราบ ทราบแต่ว่า มีการตรวจสอบคุณสมบัติไปแล้วส่วนหนึ่ง รวมทั้งของนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ด้วย แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการ หรือช่วยว่าการกระทรวงใด เป็นไปได้ว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเป็นรัฐมนตรี น่าจะเสร็จเรียบร้อยภายในเย็นวันนี้