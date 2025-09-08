ทนายเชาว์ เชื่อ ศาลรธน.ไม่รับคำร้อง เพื่อไทย ปม MOA ขัดรธน. ซัดตรรกะสุดย้อนแย้ง-มือไม่บริสุทธิ์
เมื่อวันที่ 8 กันยายน นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตัย์ (ปชป.) โพสต์เฟสบุ๊กเรื่องเพื่อไทยร้องศาลรธน. ตรรกะย้อนแย้ง มือไม่บริสุทธิ์ โดยระบุว่า กรณี ส.ส.พรรคเพื่อไทย นำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน ร่วมกันเข้าชื่อยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ส่งคำร้องถึงศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(3) ประกอบมาตรา 185(1)(2) หรือไม่ทั้งที่ก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยได้ประกาศยอมรับข้อเสนอทุกประการ เพื่อแลกกับเสียงสนับสนุนจากพรรคประชาชนในการผลักดันนายชัยเกษม นิติศิริ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี แต่สุดท้ายพรรคประชาชนกลับเลือกจับมือกับพรรคภูมิใจไทย และยกมือโหวต 143 เสียงให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแทน เมื่อข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยถูกปฏิเสธ ส.ส.เพื่อไทยจึงหันไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตัดสิทธิ์คู่แข่ง ซึ่งสะท้อนตรรกะย้อนแย้งและขัดกับหลักการใช้สิทธิทางศาลที่กำหนดว่า ผู้ร้องต้องมาด้วย “มืออันบริสุทธิ์” คือเจตนาสุจริตและไม่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ที่เป็นปัญหาเสียเอง
“ผมเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่น่าจะรับคำร้องนี้ เพราะ MOA เป็นเพียงข้อตกลงทางการเมืองระหว่างพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลภายใต้ระบบรัฐสภา ไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย ไม่ขัดรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี อีกทั้งไม่เข้าข่ายการใช้อำนาจเพื่อโค่นล้มระบอบประชาธิปไตย หรือ การครอบงำพรรค ถ้าอยากรู้ครอบงำพรรค รัฐบาลของจริงเป็นอย่างไร ให้ย้อนดูพฤติกรรมทักษิณ การรับใช้ของเพื่อไทย จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้ยังดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน” นายเชาว์กล่าว