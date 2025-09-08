เพื่อไทยดึงคำร้อง อนุทิน-เท้ง กลับไปแก้ อ้างตรวจสอบรายชื่อ-เนื้อหา วันนอร์ยันสภาเป็นกลาง

‘วันนอร์’ เผย ‘เพื่อไทย’ แจ้งขอดึงกลับคำร้อง ‘อนุทิน-เท้ง’ กลับไปแก้ใหม่ อ้างตรวจสอบรายชื่อ-เนื้อหาเพิ่มเติม ยันทำหน้าที่เป็นกลาง โยน หน้าที่วินิจฉัยเป็นของศาล รธน.
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 กันยายน ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ส.ส.พรรคเพื่อไทย (พท.) เข้าชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. ปมทำ MOA แลกโหวตนายกรัฐมนตรีว่า พรรค พท.ได้ยื่นหนังสือมาตั้งแต่วันที่ 5 กันยายนแล้ว ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบรายชื่อ รวมถึงดูเนื้อหาเพื่อให้ประธานสภาได้พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า จากเดิมคิดว่าหากทุกอย่างเรียบร้อยจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ แต่ได้รับการประสานงานจากนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท. ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เมื่อช่วงสายของวันนี้ว่าจะมาขอรับเรื่องคืนเพื่อแก้ไขเรื่องรายชื่อ รวมถึงเนื้อหาใหม่ ซึ่งถือเป็นสิทธิ เพราะเรายังไม่ส่ง ซึ่งไม่ทราบว่าจะมารับวันที่ 9 กันยายน หรือวันที่ 10 กันยายนนี้
เมื่อถามว่า จากการตรวจสอบเนื้อหาสามารถส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการต่อได้หรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า เราไม่สามารถไปวิเคราะห์เนื้อหาได้ แต่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ และเรื่องที่ส่งมาส่วนว่าสาระจะส่งได้หรือไม่นั้น ตามรัฐธรรมนูญหากรายชื่อครบทุกอย่างก็เรียบร้อย เป็นหน้าที่ของประธานสภาที่จะต้องทำเรื่องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา แต่ศาลจะรับหรือวินิจฉัยอย่างไรก็เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่า หากมีการนำเรื่องกลับไปจะต้องใช้เวลานานหรือไม่ จึงจะส่งกลับมาได้อีกครั้ง นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า เป็นเรื่องของพรรค พท. แต่เห็นว่าเขาอาจจะมารับวันที่ 9 กันยายน
เมื่อถามว่า การยื่นร้อง MOA นั้น จะกระทบในอนาคตหรือไม่ หากพรรคการเมืองต้องมีการลงนามข้อตกลงการจัดตั้งรัฐบาล นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้น สภาเราต้องทำหน้าที่เป็นกลางและต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ ตนยังไม่อยากลงไปถึงเนื้อหา เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ร้อง หากเขาเห็นว่าไม่ถูกต้องเขาก็ร้องมา แต่การวินิจฉัยคำร้องจะเป็นอย่างไร ก็เป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยต่อไป
