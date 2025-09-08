คลัง พร้อมเดินหน้า คนละครึ่ง เร็วสุดต.ค.นี้ ใช้ผ่านแอพพ์เป๋าตัง งบมีแล้ว 25,000 ล้าน

คลังพร้อมเดินหน้า ‘คนละครึ่ง’ เร็วสุดต.ค.นี้ ใช้ผ่านแอปฯเป๋าตัง งบมีแล้ว 25,000 ล้าน
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยของ อนุทิน ชาญวีรกูล มีแนวคิดที่จะนำโครงการคนละครึ่งมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ ว่า โครงการคนละครึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที ระบบที่เคยพัฒนาไว้ยังพร้อมทำงาน หากได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาล สามารถดำเนินการได้ทันที
สำหรับด้านงบประมาณมีไว้อยู่แล้ว ในส่วนของงบกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับปี 2569 จำนวน 25,000 ล้านบาท หากเริ่งดำเนินโครงการในเดือน ต.ค.68 แต่หากวงเงินไม่พอสามารถปรับโยกงบกลางได้
“วันนี้ก็เอาระบบและแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วนำมาใช้ใหม่ได้ โดยไม่ต้องสร้างใหม่ ซึ่งทางเทคนิคไม่มีปัญหา พร้อมดำเนินการทันที เริ่ม ต.ค. นี้” ปลัดคลัง กล่าว
นายลวรณกล่าวว่า ทั้งนี้ ขนาดโครงการ สัดส่วนการร่วมจ่าย และประเภทสินค้าที่เข้าร่วมยังรอรายละเอียดจากรัฐบาล เมื่อมีนโยบายชัดเจนสามารถดำเนินการได้ทันที โดยยังคงใช้แพลตฟอร์มเดิมบนแอrพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
ส่วนจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ มากหรือน้อยแค่ไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ วงเงินที่อัดฉีด และจำนวนวันที่เปิดให้ใช้สิทธิ์ ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดจากรัฐบาลอีกครั้งซึ่งขณะนี้ยังเร็วไปที่จะประเมิน ขอรับนโยบายก่อน แต่ในระหว่างนี้ ถ้ามีความชัดเจน กระทรวงการคลังพร้อมดำเนินการ โดยจะเปิดให้มีการลงทะเบียนร้านค้าก่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทบ.คุมตัว 18 เชลยศึกแล้ว 41 วัน ยันยึดกม.สากล ส่งกลับเขมรเมื่อความขัดแย้งยุติสมบูรณ์
- สุรพล แนะ เร่งแก้ NPL 1.24 ล้านล.ด่วน หวั่นแตะ 1.3 ล้านล้าน พบ GEN Y ห่าห่วงสุด เหตุหนี้เสียพุ่งในอัตราสูง
- “อรรถกร” คุมเข้มทุเรียนแช่แข็ง ยกระดับมาตรฐานเกษตรไทย ป้องกันสินค้าปลอมแปลง
- อิ๊งค์ โนคอมเมนต์ โผครม.หนู 1 แนะทำเต็มที่ ด้าน ภูมิธรรม-สรวงศ์ ยันเพื่อไทยไปต่อ