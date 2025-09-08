ณัฐพงษ์ ชี้ ทักษิณ กลับไทย ต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรม ลั่นไม่อยากเห็นใช้ดีล แลกประโยชน์การเมือง

ณัฐพงษ์ ชี้ ทักษิณ กลับไทยต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรม ลั่นไม่อยากเห็นใช้ดีล แลกประโยชน์การเมือง
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึง กรณีที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีอาจจะบินกลับไทยวันนี้ และฉากทัศน์ทางการเมืองจะเป็นอย่างไร เพราะนายทักษิณ เป็นตัวละครที่มีผลทางการเมืองว่า อยากให้นายทักษิณเดินหน้า และยอมรับการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่เชื่อ ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรประชาชนทุกคนก็อยากให้กระบวนการยุติธรรมมีความเป็นธรรมจริงๆ
เมื่อถามว่าการกลับมาของนายทักษิณครั้งนี้ จะสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองได้มากน้อยแค่ไหนนั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า อยู่ที่ตัวนายทักษิณเอง เชื่อว่าทุกการตัดสินใจเค้าย่อมส่งผลกระเพื่อมทางการเมืองได้ทั้งสองด้าน
ส่วนที่ทุกคนมองว่าการกลับมาของนายทักษิณทุกครั้งต้องมีดีลตลอด และรอบนี้อาจมีดีลด้วยหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ลึกๆแล้วตนไม่ได้มีข้อเท็จจริงแบบนั้น หากประเมินตามบริบทการเมืองภาพใหญ่ที่เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องดีลแลกประเทศก็พบว่าสิ่งที่ไม่อยากเห็นคือการพยายามใช้อำนาจรัฐ หรือการต่อรองทางการเมืองเพื่อปกป้องคดีของตัวเองหรือผลประโยชน์ทางการเมือง