เท้ง ไม่หวั่น พท.ยื่อนศาลฟัน MOA ผิดรธน. ย้ำ ปชน.เรียกร้องตลอด ปมใช้นิติสงครามห้ำหั่นกัน

‘เท้ง’ ดักทาง ‘เพื่อไทย’ ถ้าจะยื่นซักฟอก รบ. ทันที จะเป็นไปเพื่อตรวจสอบหรือล้างแค้น! แนะยึดผลประโยชน์ประชาชน เมินยื่นศาล รธน.ฟัน MOA ผิดหลัก รธน.หรือไม่ บอกเป็นสิทธิ์ ห้ามไม่ได้ เชื่อคนเห็น บอกส่วนตัวไม่หวั่นไหว ยันไม่ได้มีความจำเป็นต้องแบก ‘ภูมิใจไทย’
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยยื่นศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ MOA พรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทย ว่า เป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทย สิ่งที่เราเรียกร้องมาตลอด ซึ่งพรรคเพื่อไทยเองก็ได้รับผลกระทบคือกระบวนการนิติสงครามที่ใช้องค์กรอิสระมาห้ำหั่นกัน เป็นสิ่งที่ทุกคนได้รับผลกระทบ ตนคงจะไปห้ามพรรคเพื่อไทยไม่ได้ แต่หวังว่าจะเห็นการมุ่งหน้าแก้ไขปัญหาประเทศเป็นหลัก
ส่วนจะดูเป็นการย้อนแย้งหรือไม่เพราะพรรคเพื่อไทยเองก็รับหลักการของพรรคประชาชน นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ตนได้อภิปรายในสภาไปแล้ว เป็นสิ่งที่สังคมเองก็มองเห็น ว่าการพรรคเพื่อไทยมายื่นคำร้องในวันนี้ ย้อนแย้งต่อสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเคยกระทำในอดีตหรือไม่ ซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเองก็เคยตอบรับข้อเสนอทุกข้อของพรรคประชาชน แต่วันนี้กลับมีการยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญว่าการทำ MOA เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ สุดท้ายแล้วต้องเป็นไปตามกระบวนการ รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าต้องหวั่นไหวอะไร มั่นคงและทำหน้าที่ต่อไปให้เต็มที่
ส่วนที่พรรคเพื่อไทยอ้างว่าตอนมาตกลงกันไม่รู้ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า รู้หรือไม่รู้ ก็คงไปตอบแทนไม่ได้ ตนเชื่อว่าสาธารณะก็ติดตามข่าวสารอยู่ทุกวัน คงประเมินตามเหตุผลที่เพื่อไทยออกมาให้เหตุผลว่าน่าเชื่อถือเพียงพอหรือไม่
ส่วนพรรคเพื่อไทยระบุว่าหากยื่นแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจะยื่นอภิปรายทันที พรรคประชาชนจะร่วมอภิปรายด้วยหรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า กว่าจะถึงการแถลงนโยบายอาจใช้เวลาเกือบหนึ่งเดือน ไทม์ไลน์อยู่ที่ประมาณปลายเดือน ก.ย. ถึงต้นเดือน ต.ค. จึงยังเร็วไป ที่จะบอกว่าเมื่อมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจออกมา แล้วพรรคประชาชนจะดำเนินการไปทางใด หากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาเมื่อไหร่ เราพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่มีออมมือแน่นอนในฐานะฝ่ายค้าน แต่ขณะเดียวกันต้องถามกลับไปยังพรรคเพื่อไทยที่มีจำนวน ส.ส. เพียงพอในการยื่นไม่ไว้วางใจ ตามมาตรา 151 ว่าจะใช้กลไกที่สำคัญ ที่พรรคฝ่ายค้านเสียงข้างมากจะใช้เป็นกลไกในการควบคุมรัฐบาลเสียงข้างน้อยให้เดินไปตาม MOA เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด เป็นการตรวจสอบจริงๆ หรือเป็นการล้างแค้นกันทางการเมือง สิ่งที่ประชาชนต้องการตอนนี้คือการเดินหน้าทำงานในสภา ที่ฝ่ายค้านมีความเข้มแข็ง เพื่อยุบสภาภายใน 4 เดือนและแก้รัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่าการกระทำของพรรคเพื่อไทยที่ยื่นตรวจสอบ MOA แบบนี้จะเป็นเหมือนเด็กงอแงหรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ประชาชนเป็นคนตัดสินใจ พร้อมย้ำว่าอยากให้ทุกพรรคทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
เมื่อถามว่าจะทำงานฝ่ายค้านกับพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า รัฐสภาจะกลายเป็นเสาหลักในการผลักดันวาระของประเทศ เพราะรัฐบาลเป็นเสียงข้างน้อย สิ่งที่ทุกพรรคควรจะมีสมาธิอย่างเต็มที่ในช่วงกรอบเวลา 4 เดือน คือการใช้เสียงของ ส.ส. ของตัวเองในสภาอย่างไร เพื่อให้ประเทศเดินหน้ามากกว่าใช้ทำลายล้างกัน
ส่วนฉากที่มีการประเมินว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่อยู่เป็นองค์ประชุม แต่เสียงของรัฐบาลก็มีมีน้อยเกิน ทำให้พรรคประชาชนต้องแบกรัฐบาลหรือไม่ นายณัฐพงษ์ระบุว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแบก ในทางปฏิบัติเมื่อมีความเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยกฎหมายที่เสนอโดยรัฐมนตรีแล้วกังวลว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคฝ่ายค้าน ก็จะไม่มีการเสนอตั้งแต่แรก สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นกฎหมายที่พรรคภูมิใจไทยเห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทย หรือพรรคภูมิใจไทยเห็นด้วยกับพรรคประชาชน หรือพรรคประชาชนเห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทย 3 รูปแบบนี้เท่านั้นที่จะทำให้กฎหมายผ่านสภาได้
