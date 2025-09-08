ด่วน! เจ็ตส่วนตัว ทักษิณ ลงจอดที่ Mjets ดอนเมืองแล้ว

ด่วน เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว ‘ทักษิณ ชินวัตร’ ลงจอดที่ Mjets ดอนเมืองแล้ว มารอฟังคดีชั้น14 พรุ่งนี้ (9 ก.ย.) ตามสัญญา
หลังจากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว ออกจากประเทศไทย ไปยังดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อเวลา 19.17 น. วันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา และลงจอดที่ดูไบในเวลา 02.40 น. วันที่ 5 ก.ย.68
โดยก่อนหน้านี้แจ้งว่า จะเดินทางไปพบแพทย์ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อตรวจสุขภาพตามนัด แต่ถูก ตม.ทอ.ดอนเมือง กักไว้นานกว่า 2 ชั่วโมง ซึ่งสนามบินสำหรับการลงจอดเครื่องบินส่วนตัวที่สิงคโปร์จะปิดในเวลา 22.00 น. ทำให้ไปไม่ทัน จึงต้องเปลี่ยนแผนไปดูไบแทน
สำหรับความคืบหน้า วันที่ 8 ก.ย.68 รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากเครื่องบินส่วนตัวของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ บินจากดูไบ เมื่อกลางดึกวันที่ 7 กย.ที่ผ่านมา โดยมาลงจอดที่ประเทศสิงคโปร์
ล่าสุดนายทักษิณแจ้งกับคนใกล้ชิดในไทยว่า จะบินจากสิงคโปร์ มาถึงสนามบินดอนเมือง ในเวลา 17.00 น. วันที่ 8 ก.ย.แน่นอน
รายงานข่าวแจ้งว่า ข้อมูลจาก Flightradar 24 พบเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว Bombardier Global 7500 ของ ทักษิณ เดินทางออกจากสิงคโปร์แล้ว
ต่อมาเวลา 13.45 น. เครื่องบินเจ็ทส่วนตัว Bombardier Global 7500 ของ ทักษิณ เข้าอ่าวไทยแล้ว โดยได้แจ้งลงจอด Mjets ดอนเมือง เวลา 14.30 น แต่ยังไม่แจ้งรายชื่อผู้โดยสาร
ต่อมาเวลา 14.00 น. เครื่องบินเจ็ทส่วนตัวของ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ โดย flightradar24 ระบุปลายทางลงจอดที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ในเวลา 14.47 น.
ต่อมา 14.47 น. เครื่องบินเจ็ทส่วนตัว Bombardier Global 7500 ของ ทักษิณ ลงจอดที่ Mjets ดอนเมืองแล้ว โดยมีลูกเรือ 3 คน ผู้โดยสาร 5 คน รวม 8 คน
ล่าสุด เมื่อเวลา 15.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีรถยนต์ส่วนตัวของนายทักษิณ ขับเข้ามาในสนามบินแล้ว
ทั้งนี้ พบว่ามีคนติดตามเที่ยวบินของทักษิณ เป็นอันดับ 1 ของโลก โดยในเวลา 15.00 น. มีคนติดตามมากกว่า 2.4 หมื่นคน
