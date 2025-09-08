เท้ง ไม่ให้ค่า ‘แขก คำผกา’ ปมบูลลี่ หวังศาลให้ความเป็นธรรม ‘ลูกเกด’ คดี 112 หวั่นหลุดส.ส.

เท้ง มีความหวัง ศาลให้ความเป็นธรรม ‘ลูกเกด’ ไม่ให้ค่า ‘แขก คำผกา’ หลังบูลลี่ลูกพรรค ยันให้กำลังใจแล้ว ผ่านแชตหลังบ้าน
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ ถึง น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว ส.ส.ปทุมธานี พรรคประชาชน ถูกศาลสั่งจำคุก 2 ปี 8 เดือน คดี ม.112
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนเชื่อว่าศาลจะให้ความเป็นธรรม และสิ่งที่นางสาวชลธิชาได้ทำมา ก็สร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองจึงอยากให้ศาลพิจารณาให้ประกันหรือไม่ประกัน อย่างไรก็อยากให้พิจารณาเสร็จภายในวันนี้ เพราะตามหลักกฏหมาย หากวันนี้พิจารณาไม่ทันก็จะต้องเข้าเรือนจำพ้นสภาพ ส.ส.ทันที ตนไม่สามารถก้าวก่ายศาลได้ แต่อยากขอความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ส่วนกรณีที่ น.ส.ลักขณา ปันวิชัย หรือแขก คำผกา พิธีกร ได้เหน็บแนม น.ส.สิริลภัส กองตระกาล ส.ส.กทม. พรรคประชาชน และนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โดยมีพิธีกรอีก 2 คน หัวเราะร่วมด้วย
โดยนายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคน แต่ขอไม่แสดงความเห็นคนที่กระทำไม่ถูกต้อง เพราะไม่อยากให้พื้นที่ข่าว ส่วนตัวมีการส่งข้อความในห้องแชตหลังบ้านอยู่แล้ว ให้กำลังใจเพื่อนๆ ร่วมงานทุกคน