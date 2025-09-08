เปิดภาพ ทักษิณ ยิ้มแย้ม หลังเครื่องบิน ลงจอดดอนเมือง ขึ้นรถเบนซ์ออกจากสนามบินทันที
หลังจากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว ออกจากประเทศไทย ไปยังดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อเวลา 19.17 น. วันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา และลงจอดที่ดูไบในเวลา 02.40 น. วันที่ 5 ก.ย.68
โดยก่อนหน้านี้แจ้งว่า จะเดินทางไปพบแพทย์ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อตรวจสุขภาพตามนัด แต่ถูก ตม.ทอ.ดอนเมือง กักไว้นานกว่า 2 ชั่วโมง ซึ่งสนามบินสำหรับการลงจอดเครื่องบินส่วนตัวที่สิงคโปร์จะปิดในเวลา 22.00 น. ทำให้ไปไม่ทัน จึงต้องเปลี่ยนแผนไปดูไบแทน
สำหรับความคืบหน้า วันที่ 8 ก.ย.68 รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากเครื่องบินส่วนตัวของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ บินจากดูไบ เมื่อกลางดึกวันที่ 7 กย.ที่ผ่านมา โดยมาลงจอดที่ประเทศสิงคโปร์ล่าสุด
ต่อมาเวลา 14.00 น. เครื่องบินเจ็ทส่วนตัวของ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ โดย flightradar24 ระบุปลายทางลงจอดที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ในเวลา 14.47 น.
ต่อมา 14.47 น. เครื่องบินเจ็ทส่วนตัว Bombardier Global 7500 ของ ทักษิณ ลงจอดที่ Mjets ดอนเมืองแล้ว โดยมีลูกเรือ 3 คน ผู้โดยสาร 5 คน รวม 8 คน
ล่าสุด เมื่อเวลา 15.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีรถยนต์ส่วนตัวของนายทักษิณ ขับเข้ามาในสนามบินแล้ว
