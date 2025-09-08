อิ๊งค์ โนคอมเมนต์ โผครม.หนู 1 แนะทำเต็มที่ ด้าน ภูมิธรรม-สรวงศ์ ยันเพื่อไทยไปต่อ

“แพทองธาร” โนคอมเมนท์โผ ครม.ชุดใหม่ ชี้ทุกเวลามีค่า ให้ทำเพื่อ ปชช. ด้าน “ภูมิธรรม” ยัน พท.เดินหน้าทำงานต่อเต็มที่ ด้าน ”สรวงศ์“ เผยฟอร์มทีมต่อ
เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 8 กันยายน 2568 ที่พรรคเพื่อไทย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางออกจากพรรคเพื่อไทย โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) เบื้องต้นของรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ เป็นอย่างไรบ้าง น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า แล้วแต่ท่านนายกฯ เขาจัดเลย ไม่มีคอมเมนท์อะไร
เมื่อถามว่าภายใน 4 เดือน จะสามารถแก้วิกฤตได้หรือไม่กับ ครม. ชุดนี้ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า ทุกเวลามันมีค่าอยู่แล้ว จะนานเท่าไหร่ก็ตามก็ให้ทำเพื่อพี่น้องประชาชน
เมื่อถามว่า จะฝากอะไรถึงรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า “ไม่มีหรอกค่ะ ทำงานเต็มที่”
ด้าน นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมร่วมกันของแกนนำพรรคเพื่อไทยว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้ช่วยคิดว่า จะทำงานอย่างไร แค่นั้นไม่มีอะไร เตรียมการไว้ และในวันที่ 9 กันยายนนี้ จะมีการประชุม ส.ส.พรรค อย่างไรก็ตาม พรรคเพื่อไทยยังยืนหยัดและ ยังเดินหน้าทำงานต่ออย่างเต็มที่
นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการประชุมกับแกนนำพรรคเพื่อไทยในวันนี้ว่า ไม่มีอะไร พูดคุยกันในเรื่องของการทำพรรค และฟอร์มทีมขึ้นมาเนื่องจากทุกคนมีเจตนารมณ์ร่วมกัน