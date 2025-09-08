สรวงศ์ ร่ำไห้ กอดจนท. ลาเก้าอี้ รมว.ท่องเที่ยว ปลัด นำข้าราชการ มอบดอกไม้ขอบคุณ

สรวงศ์ ร่ำไห้ กอด จนท. ลาเก้าอี้ รมว.ท่องเที่ยว ปลัดนำข้าราชการ มอบดอกไม้
เมื่อวันที่ 8 กันยายน นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า วันนี้ได้เดินทางมาอำลาตำแหน่งและกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงอย่างเป็นทางการ โดยขอขอบคุณความร่วมมือและความมุ่งมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้ก้าวหน้าตามนโยบายที่วางไว้ การทำงานร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆ และสร้างความสำเร็จให้แก่ประเทศ
บรรยากาศในการอำลา มี น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ร่วมมอบดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจให้ด้วยความความอบอุ่นและความผูกพัน ซึ่งในช่วงท้ายของการอำลา ขณะที่นายสรวงศ์กำลังจะออกจากกระทรวงได้สวมกอดบรรดาเจ้าหน้าที่หลายคน พร้อมร่ำไห้ตลอดทาง และเมื่อก้าวขึ้นรถออกจากกระทรวง ได้มีฝนตกปรอยๆ ทำให้บรรยากาศดูชุ่มฉ่ำและน่าจดจำ ซึ่งถือเป็นความประทับใจสุดท้ายที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำและทีมงาน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คำต่อคำ! เก่ง ลายพราง เปิดแชต-คลิป ปะทะเดือด ‘สาวคู่กรณี’ กล่าวหาลวงไปขืนใจ-กักขัง
- ญาณิศา ผงาดแชมป์! ทัพคาราเต้ไทยคว้า 1 ทอง 2 เงิน 5 ทองแดง ศึกแดนมังกร
- เคาะแล้ว! ประกาศ กทม. ‘เขตควบคุมมลพิษ’ เคลียร์ต้นตอฝุ่นจริงจัง คู่ขนานภาคเหนือ
- เร่งระบายอยู่! ชัชชาติ ลุยลาดกระบัง ชี้เหตุ ‘อ.แปดริ้ว’ น้ำเต็ม ต้องสูบลงคลองพระโขนง ‘ทำน้ำเท้อ’