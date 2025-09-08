ศาลฎีกา จัดระเบียบ รองรับอ่านคำสั่ง การบังคับโทษ ทักษิณ ชั้น14 ใช้ตำรวจ-คฝ.100 นาย

ศาลฎีกา จัดระเบียบ รองรับอ่านคำสั่งการบังคับโทษ ทักษิณ ชั้น14 ใช้ตำรวจ-คฝ.100 นาย
เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดฟังคำสั่งบังคับโทษ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คดีชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ ในวันที่ 9 ก.ย. เวลา 10.00 น. โดยออกหมายเรียก นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษคนปัจจุบัน รวมถึงตัวนายทักษิณ เข้ามาฟังคำสั่งในวันดังกล่าวด้วยนั้น
ในวันนี้ (8 ก.ย.) บรรยากาศที่ศาลฎีกาฯ สนามหลวง พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของศาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม ได้ร่วมกันวางแผนและกำหนดแนวพื้นที่เพื่อรักษาความเรียบร้อย รองรับการอ่านคำสั่งบังคับโทษนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
เบื้องต้นทางศาลใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม เเละเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) ประมาณ 100 นาย รวมทั้งกำหนดพื้นที่ โดยจะอนุญาตให้เฉพาะสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนจำนวนไว้กับศาลฎีกาเท่านั้น ที่สามารถเข้าฟังเเละสามารถนำรถทีมข่าวมาจอดบริเวณด้านหลังอาคารศาลฎีกา ริมคลองหลอดได้
สำหรับสื่อมวลชนที่ไม่ได้ขออนุญาตเข้ารายงานข่าว รวมทั้งกลุ่มมวลชนที่จะมาให้กำลังใจนายทักษิณ ให้รวมตัวกันที่บริเวณลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม เชิงสะพานผ่านพิภพลีลา โดยจะมีเเผงเหล็กกั้นไว้ เพื่อเป็นการจัดระเบียบและควบคุมพื้นที่บริเวณโดยรอบศาลฎีกา
สำหรับรถของคู่ความในคดีศาลจะอนุญาตให้เข้าทางประตูด้านหลังอาคารศาลฎีกา ฝั่งคลองหลอด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ที่มา ข่าวสด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คำต่อคำ! เก่ง ลายพราง เปิดแชต-คลิป ปะทะเดือด ‘สาวคู่กรณี’ กล่าวหาลวงไปขืนใจ-กักขัง
- ญาณิศา ผงาดแชมป์! ทัพคาราเต้ไทยคว้า 1 ทอง 2 เงิน 5 ทองแดง ศึกแดนมังกร
- เคาะแล้ว! ประกาศ กทม. ‘เขตควบคุมมลพิษ’ เคลียร์ต้นตอฝุ่นจริงจัง คู่ขนานภาคเหนือ
- เร่งระบายอยู่! ชัชชาติ ลุยลาดกระบัง ชี้เหตุ ‘อ.แปดริ้ว’ น้ำเต็ม ต้องสูบลงคลองพระโขนง ‘ทำน้ำเท้อ’