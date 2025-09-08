นายกฯหนู โพสต์เอง ขอบพระคุณ อ.บวรศักดิ์ ตอบรับร่วม ครม.อนุทิน
ครม.อนุทิน – เมื่อวันที่ 8 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โพสต์ภาพระหว่างพูดคุยกับ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ หลังมีข่าวว่าตอบรับการทาบทามจาก พรรคภูมิใจไทย รับตำแหน่ง “รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย” ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว
พร้อมระบุว่า “ขอบพระคุณอาจารย์บวรศักดิ์ ที่กรุณาตอบรับมาร่วมคณะรัฐมนตรีของผมครับ #เปิดเผย #โปร่งใส #ตรงไปตรงมา”
