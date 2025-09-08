ไผ่ โพสต์ขอบคุณธรรมนัส หลังมีชื่อหลุดโผครม. ยันไม่เป็นไร คาดไม่ผ่านด่านคุณสมบัติ
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 8 กันยายน 2568 นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร เลขาธิการพรรคกล้าธรรม โพสต์เฟซบุ๊กถึงกระแสข่าวการจัดครม.อนุทิน 1 หลังมีชื่อติดโผในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยระบุว่า “ผมจะได้เป็นไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรนะ ขอบคุณท่านธรรมนัสที่สุดครับ”
สำหรับความเคลื่อนไหวโผครม.อนุทิน 1 ปรากฎว่า ชื่อของนายไผ่ มีข้อติดขัดเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรี พรรคกล้าธรรม จึงต้องส่งชื่อ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ส.ส.เชียงใหม่ มาดำรงตำแหน่งแทน
