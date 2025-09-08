สมคิด โต้ข่าวลาออกพรรคเพื่อไทย ยันไม่จริง ลั่นมีบางคนอาจไป แต่ไม่ใช่ผม

สมคิด โต้ข่าวทิ้งพรรคเพื่อไทย ยันไม่จริง ลั่นมีบางคนอาจไป แต่ไม่ใช่ผม
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ เผยผ่านรายการ Exclusive Talk ทางช่อง PPTV ว่า ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยว่า ไม่จริง ยืนยันว่า ไม่ได้มีการลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย อย่างที่นายวรชัยระบุ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรับว่า มีการปรับทุกข์กัน แล้วก็มีบางคนอาจจะย้ายออกจากพรรคเพื่อไทย แต่ไม่ใช่ตน ตนยืนยันว่า ยังอยู่ ยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยต่อไป