จาตุรนต์ ไม่เห็นด้วย ฟ้องศาลรธน. ปม MOA ชี้ปัญหาการเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง

จาตุรนต์ ชี้ ข้อตกลง 2 พรรคไม่น่าถึงขั้น ‘ล้มล้างปกครอง’ ข้อหานี้ควรใช้กับรัฐประหารมากกว่า
เมื่อวันที่ 8 กันยายน นายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์ x ระบุว่า “เรื่องข้อตกลงสองพรรค ผมอภิปรายในสภาไว้สรุปสั้นๆว่า “ขัดหลักการระบบรัฐสภา” หลักในเรื่องความรับผิดชอบและจะเป็นปัญหาในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านของพรรคประชาชน สุดท้ายอาจจะไม่เกิดผลตามที่พรรคประชาชนตั้งความหวังและบอกกับประชาชนไว้ โดยเฉพาะการแก้รัฐธรรมนูญก็อาจจะไม่เกิดขึ้น
ทั้งหมดนี้ผมเห็นว่าเป็นปัญหาทางการเมืองที่ควรแก้ด้วยการเมือง เช่น ติดตาม วิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของรัฐบาลและพรรคประชาชนกันต่อไป ถ้าถึงขั้นต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ว่ากัน และในที่สุดก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นผู้ตัดสินในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
ส่วนที่มีประเด็นว่าการมีข้อตกลงครั้งนี้ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่? ผมได้อภิปรายไว้ว่าไม่ขอออกความเห็น โดยส่วนตัวก็เห็นว่าไม่น่าจะถึงขั้นนั้น ยิ่งจะบอกว่าเป็นการล้มล้างการปกครองฯ ยิ่งไกลเกินไป ข้อหาล้มล้างการปกครองฯ เราควรไว้ใช้กับการทำรัฐประหารมากกว่า
หลักสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการดำเนินการของพรรคการเมือง ไม่จำเป็นจริง ๆ ก็ไม่ควรอาศัยศาลรัฐธรรมนูญ มิฉะนั้นก็จะทำให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้มาตัดสินความถูกผิดทางการเมืองของพรรคการเมือง ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติมากเกินไป อย่างที่เกิดขึ้นมานับสิบๆ ปีแล้ว”