โผครม.ใกล้คลอด บิ๊กเล็ก ขยับนั่ง รมว.กลาโหม-พล.อ.ณัฐ โควตา พปชร. ส่อแห้ว-ศักดิ์ดา มท.3

โผครม.ใกล้คลอด บิ๊กเล็ก ขยับนั่ง รมว.กลาโหม-พล.อ.ณัฐ ส่วนโควตา พปชร. ส่อแห้ว-ศักดิ์ดา มท.3
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว โพสต์ข้อความว่า รายชื่อคณะรัฐมนตรีกลางดึก คืนวันที่ 8 เข้า 9 กันยายน เริ่มสะเด็ดน้ำใกล้คลอด สำหรับ รายชื่อที่ยังไม่ลงตัว ล่าสุด กระทรวงกลาโหม ที่มีข่าวว่าจะเป็นสัดส่วนคนนอก ยืนยันแล้วว่า คือ พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ หรือ ‘บิ๊กเล็ก’ จะขยับจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นโควตาคนนอกของพรรคภูมิใจไทย ไม่ใช่โควตาของพรรครวมไทยสร้างชาติ เหมือนอดีต
ขณะเดียวกัน ที่มีรายงานข่าวว่าในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม มีชื่อ พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ในสัดส่วนโควตาพรรคพลังประชารัฐ โผล่าสุด ไม่ปรากฏชื่อดังกล่าว
ขณะที่ อีกชื่อที่จับตา คือ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ โควตา กลุ่มเพื่อไทยเดิม นั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือ มท.3