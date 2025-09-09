บิ๊กเล็ก รับ ‘อนุทิน’ ทาบทาม นั่ง รมว.กลาโหม จ่อคุยทิศทางนโยบาย บ่ายนี้ เชื่อ ปัญหาชายแดน ไทย-กัมพูชา ดีขึ้น หลัง ‘ฮุน มาเนต’ ทำหนังสือยินดีนายกฯใหม่
เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 9 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีชื่ออยู่ในโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่า ยอมรับว่าได้รับการติดต่อจากทางเลขาของนายอนุทิน ให้ไปพบนายอนุทินในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ เพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานว่าต้องมีการปรับอย่างไรบ้าง แต่ยังรอยืนยันเวลา ยอมรับว่าตนพร้อมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการจบภารกิจหรือปฏิบัติหน้าที่ต่อ
เมื่อถามว่า การรับตำแหน่งครั้งนี้เป็นโควตาของพรรครวมไทยสร้างชาติ หรือโควตาคนนอก พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า “มาในลักษณะคนนอก” เมื่อถามว่า ส่วนตัวอยากทำงานต่อ ไม่อยากเปลี่ยนม้ากลางศึกใช่หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล ยิ้มและกล่าวว่า ยังไม่มีความเห็น
เมื่อถามว่า การทำงานหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการวางโร้ดแมป 4 ขั้นตอน สามารถปรับตามสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลใหม่ได้ แต่ไม่ได้มีการเผยแพร่ออกไป เนื่องจากไม่อยากให้ฝ่ายกัมพูชาทราบวิธีคิด
เมื่อถามว่า จากที่ได้รับการติดต่อ จะมีตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่ากันกระทรวงกลาโหมเพิ่มอีกหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ตนไม่ทราบ เพราะได้รับการติดต่อเพียงคนเดียว
เมื่อถามว่า เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ จะทำให้สถานการณ์ชายแดน ไทย-กัมพูชา ดีขึ้นหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า คิดว่าดีขึ้น เห็นจากการแสดงความยินดีของ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งหากดูจากข้อความ ก็สามารถประเมินได้ว่าน่าจะดีขึ้น
เมื่อถามว่า มองว่าฝ่ายกัมพูชามีความจริงใจหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ตนพูดอยู่เสมอว่า การแสดงออกทางสาธารณะเขาแสดงความจริงใจ เพียงแต่มีปัญหาแนวหน้า การเจรจาก็ทำไป แต่การป้องกันอธิปไตยก็เป็นหน้าที่ของกองทัพ ตนมีหน้าที่สองบทบาท ทั้งผู้เจรจากับฝ่ายนโยบาย
เมื่อถามว่า ท่าทีของผู้นำกัมพูชา จะทำให้การแก้ไขปัญหาราบรื่นหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ดูคล้ายๆ อย่างนั้น แต่ต้องรอผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) ในวันพรุ่งนี้ (10 ก.ย.) แต่ยอมรับว่าการประชุมของคณะเลขานุการ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังไม่พอใจสักเท่าไหร่ ซึ่งตนจะนำผลการประชุมเข้าที่ประชุม ครม. ในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ และจะขอให้ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มเติมในหลักการ เนื่องจากอยากให้มีความคืบหน้ามากกว่านี้ ซึ่งประชาชนก็อยากเห็นความคืบหน้าว่าอยากให้ไปทางใดก็ว่ามา ตนไม่อยากให้ค่อยเป็นค่อยไป