เลขาฯครม. เผย นายกฯ ส่งรายชื่อรัฐมนตรีครบแล้ว ยัน ตรวจใหม่หมดทุกคน

เลขาฯครม. เผย นายกฯส่งรายชื่อรัฐมนตรีมาให้ตรวจครบแล้ว พยายามเร่งให้จบในสัปดาห์นี้ ชี้ ใช้มาตรฐานเดิม ตรวจใหม่หมดทุกคน
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้า การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ในรัฐบาลใหม่ว่า คืบหน้าแต่ยังไม่เสร็จ โดยนางณัฐฎ์จารี ปฏิเสธจะตอบว่ามีรายชื่อที่ตรวจสอบทั้งหมดกี่คน
เมื่อถามว่า ตอนนี้ถือว่าส่งรายชื่อมาครบหรือยัง นางณัฐฎ์จารีกล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ข่าวว่าส่งมาครบแล้ว ก็กำลังดำเนินการตรวจอยู่ 6 หน่วยงานเหมือนเดิม และเพิ่มกฤษฎีกาถ้ามีปัญหา
ผู้สื่อข่าวถามว่า หน่วยงานที่ตรวจสอบได้มีการส่งกลับมาบ้างหรือยัง นางณัฐฎ์จารีกล่าวว่า “ยังเลย ต้องใช้เวลา เพราะรอบนี้เป็นครม.ใหม่ทั้งคณะ”
เมื่อถามต่อว่า จากรายชื่อที่ปรากฏเป็นข่าวน่าจะเป็นรัฐมนตรีเก่าเสียส่วนใหญ่ ไม่น่าจะต้องเริ่มตรวจสอบใหม่แต่ต้นหรือไม่ นางณัฐฎ์จารีกล่าวว่า ก็เพื่อความไม่มีปัญหา ตรวจใหม่ทั้งหมดทุกคน เพราะระหว่างทางอาจจะมีอะไรเพิ่มเติม
เมื่อถามถึง ข่าวที่ว่ามีบางคนไม่ผ่าน แปลว่าอาจจะมีบางส่วนที่ตรวจสอบเสร็จแล้วหรือไม่ นางณัฐฎ์จารีกล่าวว่า ยังไม่เสร็จเลย
เมื่อถามต่อว่า จะเสร็จได้ภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ นางณัฐฎ์จารีกล่าวว่า ก็กำลังขอความกรุณาหน่วยงานที่ตรวจสอบอยู่ว่าขอให้ทัน โดยจะพยายามให้ทันภายในสัปดาห์นี้ แต่ทั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตนเอง ส่วนกรณีที่มีการเสนอรายชื่อบุคคลที่เคยไม่ผ่านจากการตรวจสอบมาแล้วจะมีปัญหาหรือไม่นั้น นางณัฐฎ์จารีกล่าวว่า ก็มาตรฐานเดิม บวกกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ